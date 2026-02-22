नागपूर

Nagpur News: कामठी कळमना मार्गावर टाटा एसची दुचाकीला जोरदार धडक; एक ठार, एक गंभीर

Nagpur Accident: कामठी-कळमना मार्गावर टाटा एस वाहनाने दुचाकीला धडक दिल्याने ७० वर्षीय व्यक्तीचा मृत्यू झाला. रनाळा शिवारातील भीषण अपघातात एक जण गंभीर जखमी असून पोलिसांनी वाहनचालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कामठी : नवीन कामठी पोलिस स्टेशन हद्दीत कामठी-कळमना मार्गावर रनाळा शिवारात एचपी पेट्रोल पंपासमोर शनिवार (ता.२१) सकाळी सुमारे १०.४५ वाजता भीषण अपघात घडला. टाटा एस वाहनाने समोरून येणाऱ्या मोटरसायकलला जोरदार धडक दिल्याने यात दुचाकीस्वाराचा मृत्यू झाला असून दुसरा जण गंभीर जखमी झाला आहे.

