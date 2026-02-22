Nagpur News: कामठी कळमना मार्गावर टाटा एसची दुचाकीला जोरदार धडक; एक ठार, एक गंभीर

कामठी : नवीन कामठी पोलिस स्टेशन हद्दीत कामठी-कळमना मार्गावर रनाळा शिवारात एचपी पेट्रोल पंपासमोर शनिवार (ता.२१) सकाळी सुमारे १०.४५ वाजता भीषण अपघात घडला. टाटा एस वाहनाने समोरून येणाऱ्या मोटरसायकलला जोरदार धडक दिल्याने यात दुचाकीस्वाराचा मृत्यू झाला असून दुसरा जण गंभीर जखमी झाला आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या अपघातात अब्दुल हय अब्दुल मनाड (वय ७०, रा. सईदनगर, रनाळा) यांचा मृत्यू झाला. तर नियाज अहमद अब्दुल खालिक शहा (वय ६९, रा. ओम त्रिमूर्तीनगर, रनाळा) हे गंभीर जखमी झाले आहेत..Nagpur Accident: सावंगी शिवारात भरधाव वाहनाची धडक; दुचाकीस्वार ठार, आई गंभीर.अब्दुल मनाड व नियाज शहा हे दोघे हिरो होंडा मोटरसायकल (क्रमांक एमएच ४० बीएक्स ९५७७) ने कळमन्यावरून कामठीकडे येत होते. त्याचवेळी कामठीवरून नागपूरकडे जाणाऱ्या टाटा एस (क्रमांक एमएच ४० सीडी ३५६३) चालकाने रनाळा शिवारातील एचपी पेट्रोल पंपासमोर दुचाकीला जोरदार धडक दिली..धडकेचा जोर इतका होता की दोघेही रस्त्यावर फेकले जाऊन गंभीर जखमी झाले. अपघातानंतर स्थानिक नागरिकांनी तत्काळ जखमींना कामठी येथील उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, डॉक्टरांनी तपासून अब्दुल हय अब्दुल मनाड यांना मृत घोषित केले. नियाज शहा यांच्यावर कामठी-कळमना मार्गावरील एका खाजगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. .Sangli Hit And Run : गणपती पेठेत ‘हिट अँड रन’चा थरार, चार पोलिसांसह अकरा जखमी; नशेतधुंद कार चालकास जमावाने तुडवले .या प्रकरणी गंभीर जखमी नियाज अहमद शहा यांच्या तक्रारीवरून टाटा एस चालकाविरुद्ध गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. पुढील तपास वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक महेश आंधळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस उपनिरीक्षक मनीषा जाधव करीत आहेत. या अपघातामुळे काही काळ वाहतूक ठप्प झाली होती. पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन वाहतूक सुरळीत केली. परिसरात हळहळ व्यक्त होत असून अपघातामुळे रनाळा परिसरात शोककळा पसरली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.