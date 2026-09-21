Nagpur Crime News: चाकूचा धाक दाखवून भाजी दुकानात धुडगूस ; कामठीत हप्त्यासाठी कामगाराला जीवे मारण्याची धमकी

कामठी: भाजीपाल्याच्या दुकानात जबरदस्तीने घुसून कामगाराला चाकूचा धाक दाखवत धुडगूस घालण्याचा आणि हप्त्याची मागणी करत जीवे मारण्याची धमकी देण्याचा धक्कादायक प्रकार जुनी कामठी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत घडला आहे. शनिवारी (ता. २०) दुपारी पावणेचारच्या सुमारास घडलेल्या या घटनेप्रकरणी आरोपी शारिक कुरेशी ऊर्फ आबू (वय ४०, रा. मदन चौक, कसाई मोहल्ला) याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..सिरिया मैदान परिसरातील शेख जावेद यांच्या भाजीच्या दुकानात कामगार सुभाष शामराव सूर्यवंशी (वय ३८) हे उपस्थित होते. दुकानमालक भाजी खरेदीसाठी छिंदवाडा येथे गेले असता, आरोपी शारिक कुरेशी हातात लोखंडी चाकू घेऊन दुकानात शिरला. त्याने दुकानमालकाबाबत विचारणा करत दुकानातील सामान बाहेर फेकण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर गल्ल्यातील पैसे आणि चार्जिंगला लावलेला मोबाईल लांबवण्याचा प्रयत्न केला..कामगार सुभाष यांनी मोबाईल परत घेण्याचा प्रयत्न केला असता, आरोपीने अश्लील शिवीगाळ करत चाकूचा धाक दाखवला. ‘दुकान चालवायचे असेल तर पैसे द्यावे लागतील, नाहीतर उद्यापासून दुकान बंद करा’, अशी धमकी देऊन आरोपी निघून गेला..या प्रकरणी सुभाष सूर्यवंशी यांच्या तक्रारीवरून जुनी कामठी पोलिसांनी भारतीय न्याय संहितेच्या कलम ३०८(३), २९६, ३५१(२), ३५२ आणि महाराष्ट्र पोलिस कायद्यानुसार गुन्हा दाखल केला आहे. आरोपी अद्याप पसार असून पोलिस त्याचा शोध घेत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.