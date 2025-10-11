नागपूर

Nagpur News: क्रेन मशीनखाली दबून कर्मचाऱ्याचा मृत्यू; डब्ल्यूसीएल खदान परिसरातील घटना

Tragic Mining Accident in Kanhan: कन्हानमधील डब्ल्यूसीएलच्या इंदर कामठी डीप ओपन खाणीमध्ये क्रेन मशीनखाली एका कर्मचाऱ्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. मशीन ऑपरेट करताना संतुलन गमावल्यामुळे हा अपघात घडल्याचे प्राथमिक तपासात समोर आले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कन्हान : कन्हान पोलिस स्टेशन अंतर्गत येणाऱ्या डब्ल्यूसीएलच्या इंदर कामठी डीप ओपन कास्ट माइनमध्ये गुरुवारी(ता. ९) रात्री एका वेकोली कर्मचाऱ्याचा क्रेन मशीनखाली दबून मृत्यू झाल्याची घटना घडली. या घटनेमुळे खदान परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे.

