Nagpur News: क्रेन मशीनखाली दबून कर्मचाऱ्याचा मृत्यू; डब्ल्यूसीएल खदान परिसरातील घटना

कन्हान : कन्हान पोलिस स्टेशन अंतर्गत येणाऱ्या डब्ल्यूसीएलच्या इंदर कामठी डीप ओपन कास्ट माइनमध्ये गुरुवारी(ता. ९) रात्री एका वेकोली कर्मचाऱ्याचा क्रेन मशीनखाली दबून मृत्यू झाल्याची घटना घडली. या घटनेमुळे खदान परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे..प्राप्त माहितीनुसार, मृताचे नाव श्रीकांत रामकृष्ण नितनवरे (वय ३२ वर्ष, रा. उमरगाव ह.मु. कांद्री, कन्हान) असे असून, तो एक्सावेटर (पोकलॅंड) मशीन ऑपरेटर म्हणून कार्यरत होता. दरम्यान, रविप्रकाश रामप्रसाद कुशवाह (वय ५९ वर्ष, रा. खदान) हे त्याच शिफ्टमध्ये उपस्थित होते..गुरुवारी रात्रीच्या सुमारास रविप्रकाश यांना पोकलॅंड मशीनच्या सायलेंसरमधून मोठ्या प्रमाणात धूर निघताना दिसल्याने त्यांनी चालक श्रीकांत यांना आवाज दिला. परंतु प्रतिसाद न मिळाल्याने त्यांनी शोध घेतला असता, मशीनपासून अंदाजे १५ फूट अंतरावर श्रीकांत हे मशीनच्या ट्रॅकचेनखाली दबलेले आढळून आले..घटनेची माहिती मिळताच कन्हान पोलिस ठाण्याच्या निरीक्षक वैजयंती मंडवधरे यांनी घटनास्थळी धाव घेऊन पंचनामा केला. मृतदेह ताब्यात घेत शवविच्छेदनासाठी कामठी येथील उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आला..प्राथमिक तपासानुसार, मशीन ऑपरेट करताना श्रीकांत यांचा तोल जाऊन ते क्रेनच्या ट्रॅकचेनखाली दबले आणि यामध्ये त्यांचा जागीच मृत्यू झाला..