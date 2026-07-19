Nagpur: रेल्वेच्या धडकेत सहा हरणांचा मृत्यू, कन्हान रेल्वे स्थानकाजवळील दुर्दैवी घटना

कन्हान: मुंबई-हावडा मुख्य रेल्वेमार्गावरील कन्हान रेल्वे स्थानकाजवळील तुकारामनगर परिसरात भरधाव रेल्वेच्या धडकेत सहा हरणांचा जागीच मृत्यू झाल्याची घटना शनिवारी पहाटे घडली. चक्क सहा हरणांचा मृत्यू झाल्याने वनविभागासह रेल्वेविभागही हादरला आहे. यानिमित्ताने पुन्हा एकदा वन्यप्राण्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, पहाटे सुमारे ४ ते ५ वाजताच्या दरम्यान हरणांचा कळप रेल्वे रूळ ओलांडत असताना भरधाव रेल्वेने या कळपाला धडक दिली. यात सहा हरणांचा जागीच मृत्यू झाला. मृत हरणांमध्ये पाच मादी आणि एक नर असल्याची प्राथमिक माहिती आहे. यापूर्वीही हा रेल्वेमार्ग ओलांडताना वन्यप्राण्यांच्या मृत्यूच्या घटना घडल्या आहेत..Pandharpur Shaktipeeth Highway: पंढरपुरात शक्तिपीठ महामार्गाविरोधात संताप: ‘शेतकऱ्यांची थडगी बांधून विकास नको’, राजू शेट्टींचा इशारा.त्यामुळे वन्यप्राण्यांच्या सुरक्षित हालचालींसाठी प्रभावी उपाययोजना करण्याची गरज व्यक्त होत आहे. रेल्वेच्या धडकेत यापूर्वी एक-दोन वन्यप्राणी मेल्याच्या घटना घडल्या आहेत. घटनेची माहिती मिळताच सामाजिक कार्यकर्ते संजय सत्येकार, प्राणीमित्र व सर्पमित्र शेखर बोरकर तसेच नगरसेवक प्रशांत पाटील यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. रेल्वे प्रशासन, वनविभाग आणि नगरपरिषदेला तातडीने माहिती देण्यात आली..मात्र, सकाळी ११ वाजेपर्यंत वनविभागाचे अधिकारी घटनास्थळी न पोहोचल्याने नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केली. त्यानंतर सहाय्यक वनसंरक्षक गोविंद लुचे व वनपरिक्षेत्र अधिकारी राहूल शिंदे त्यांच्या पथकाने घटनास्थळी दाखल होऊन पंचनामा केला. हरणांचे मृतदेह ताब्यात घेऊन पुढील कार्यवाहीसाठी वनविभागाच्या वाहनातून हलविण्यात आले..Nagpur: एसआयआरला मुदतवाढ! बीएलओंच्या घरभेटी होणार आता ८ ऑगस्टपर्यंत, जिल्ह्यात आजवर २९.२८ टक्के काम पूर्ण.सुरक्षा उपाययोजना आवश्यक या घटनेनंतर जंगलालगतच्या रेल्वेमार्गांवर वन्यप्राण्यांसाठी सुरक्षित मार्ग, वेगमर्यादा आणि सतर्कता यंत्रणा उभारण्याची मागणी वन्यजीवप्रेमींनी केली आहे. आता रेल्वेच्या धडकेतही वन्यप्राण्यांच्या मृत्यू होत असल्याने मिटिगेशन मेजर्सचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.