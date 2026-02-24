Nagpur Accident: दुचाकीच्या धडकेत पायी चालणाऱ्याचा मृत्यू; पती-पत्नी जखमी

कोंढाळी : कोंढाळी,- कथियावाड ढाब्या समोर झालेल्या दुचाकी अपघातात पायीचालणाऱ्याचा मृत्यू झाल्याची घटना रविवारी (ता.२२) दुपारी ३ ते ३.३० सुमारास घडली, दुचाकीवरील पती पत्नी जखमी झाले आहेत..धनंजय कृष्णराव यादव ( वय २८, रा. रतनटोला, पो. मणेर, ता. दानापूर, जिल्हा, पटणा, बिहार) असे मृताचे नाव आहे. रविवार दुपारी ३ ते ३.३० च्या सुमारास शिवा येथील रुपराव बळीराम रामटेके हे पत्नी निर्मलाबाई सह दुचाकीनी अमरावती नागपूर मार्गे कोंढाळी कडे येत असतांना, मॉंजा खुर्सापार शिवारातील कथियावाड ढाब्या जवळील पुलाजवळ धनंजय कृष्णराव यादव हा नागपूर अमरावती हायवेवरून कथियावाड धाब्याकडे पैदल जात असताना मागून येणाऱ्या दुचाकीने जोरात धडक दिली..Car Accident : दोन कारच्या धडकेत चार ठार; अमरावती-दर्यापूर मार्गावरील सायत गावाजवळ घडली घटना.यात तिघेही जखमी झाले. परंतु यादव यास गंभीर मार लागल्यामुळे त्यांची मृत्यू झाली. दुचाकीवरील पती पत्नी जखमी झालेत. घटनेची माहिती मिळताच महामार्ग पोलिस आणि कोंढाळी पोलिस स्टेशनचे पो.ह. नितेश राठोड यांनी पंचनामा करून मृतदेह उत्तरीय तपासणी साठी काटोल येथे पाठविला. दुचाकीचालक विरुद्ध गुन्हा दाखल करून, तपास सुरू आहे. मृत हा कथियावाड येथे सहा महिन्यापासून गुरे चारण्याचे काम करीत होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.