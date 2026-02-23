Nagpur News: काटोल वरूड मार्गावरील पुलांचे काम अपूर्ण का? उच्च न्यायालयाची केंद्र राज्याला नोटीस; ‘सकाळ’च्या वृत्ताचा दणका

नागपूर : काटोल-वरूड मार्गावरील तीन मुख्य पुलांचे बांधकाम गेल्या सहा वर्षांपासून अपूर्ण अवस्थेत आहे. ‘सकाळ’ने यावर वृत्त प्रसिद्ध केल्यानंतर याची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली आहे..केंद्र शासनाच्या रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाचे मुख्य सचिव, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे (एनएचएआय) अध्यक्ष, राज्य सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता, वन विभागाचे सचिव, प्रादेशिक वन संरक्षक तसेच नागपूर जिल्हाधिकारी यांना न्यायालयाने नोटीस बजावली असून सहा आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले..Hadapsar Traffic : आदेश होवूनही कडनगर भुयारी मार्गाचे काम रखडले; प्रवासी तासनतास कोंडीत! .या प्रकरणावर न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. पारडसिंगा, भारसिंगी आणि जलालखेडा परिसरातील नद्यांवरील नवीन पुलांचे बांधकाम अद्याप पूर्ण झालेले नाही. रस्त्याचे सिमेंट काँक्रिटीकरण पूर्ण झाले असतानाही पुलांची कामे रखडल्यामुळे हा मार्ग वाहनचालक व नागरिकांसाठी अतिशय धोकादायक ठरत आहे. या स्थितीवर ‘सकाळ’ने २१ जानेवारी रोजी वृत्त प्रसिद्ध केले होते. याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने स्वतःहून जनहित याचिका दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. या वृत्तानुसार मार्च २०२० मध्ये कोरोना महामारीमुळे पुलांचे काम थांबविण्यात आले होते. मात्र, महामारीनंतरही कामाला अपेक्षित गती देण्यात आलेली नाही..परिणामी वाहनचालकांना अरुंद, वळणदार आणि धोकादायक पर्यायी मार्गांचा वापर करावा लागत आहे. या तात्पुरत्या मार्गांवर अपघातांची संख्या वाढत असून नागरिकांमध्ये भीती व नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. स्थानिक नागरिकांनी सांगितले की काटोल-वरूड मार्गाचा राष्ट्रीय महामार्गात समावेश झाल्यानंतर रस्त्याचे सिमेंट काँक्रिटीकरण करण्यात आले. मात्र नरखेड व काटोल तालुक्यातील तीन नद्यांवरील जुने पूल जीर्ण अवस्थेत असल्याने नवीन पुलांचे बांधकाम सुरू करण्यात आले होते..तरी सहा वर्षांनंतरही ही कामे पूर्ण झालेली नाहीत. याच पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने केंद्र व राज्य सरकारला नोटीस बजावून स्पष्टीकरण मागितले आहे. या प्रकरणात न्यायालय मित्र म्हणून अॅड. तेजस केणे यांनी कामकाज पाहिले..Hinjewadi IT Park : हिंजवडीसाठी ‘सिंगल पॉइंट ॲथॉरिटी’ मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे आश्वासन; आयटी फोरम शिष्टमंडळासमवेत बैठक.शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्षपुलांच्या बांधकामास होणाऱ्या विलंबाचा थेट फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. सिमेंट रस्ता उंच झाल्यामुळे शेतांपर्यंत पोहोचणे कठीण झाले आहे. शासन व संबंधित बांधकाम कंपनी त्यांच्या अडचणींकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचा शेतकऱ्यांचा आरोप आहे. काम लवकर पूर्ण करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते, मात्र ते अद्याप पूर्ण झालेले नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.