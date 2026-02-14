Nagpur News: आईच्या अंत्यसंस्कारानंतर मुलाने संपवले जीवन; रायबासा गावात आई-मुलाच्या मृत्यूने हळहळ

केळवद : सावनेर तालुक्यातील रायबासा येथे आईच्या अंत्यसंस्कारानंतर मुलाने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची हृदयद्रावक घटना घडली. रामू दयाराम मसराम (वय ५०, रा. रायबासा) असे मृताचे नाव आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, रामू मसराम यांची आई मन्नाबाई दयाराम मसराम (वय ७५) यांचे बुधवारी (ता.११) अचानक निधन झाले. गुरुवारी (ता.१२) सायंकाळी सुमारे पाच वाजता त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. आईच्या निधनामुळे मानसिक धक्का बसलेल्या रामू यांनी त्याच रात्री घरी गळफास घेऊन आत्महत्या केली..त्यांनी घरातील सदस्यांना बाहेर पाठवून दरवाजा आतून बंद केला होता. सकाळी दरवाजा न उघडल्याने कुटुंबीयांनी कुटुंबावर मोठे संकट मृत रामू दयाराम मसराम यांच्या पश्चात पत्नी, मुलगा व मुलगी असा आप्तपरिवार आहे. मुलीचे एक महिन्यापूर्वी साक्षगंध झाले असून एप्रिलमध्ये विवाह सोहळा होणार होता. दोन दिवसांत दोन मृत्यू झाल्याने त्यांच्या कुटुंबावर मोठे संकट ओढवले आहे..Crime: माचिसच्या काडीवरून वाद उफाळला; टोळक्याचं तरुणासोबत धक्कादायक कृत्य, कसातरी घरात पोहोचला पण... काय घडलं?.दरवाजा तोडला असता रामू पंख्याला साडीने गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळले. घटनेची माहिती मिळताच केळवद पोलिस ठाण्याचे स्टेशन हाऊस ऑफिसर आशिष सिंग ठाकूर व कॉन्स्टेबल सुधीर यादगिरे घटनास्थळी पोहोचले. पंचनामा करून मृतदेह सावनेर येथील शासकीय रुग्णालयात शवविच्छेदनासाठी पाठविण्यात आला. या प्रकरणाचा पुढील तपास केळवद पोलिस करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.