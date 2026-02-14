नागपूर

Nagpur News: आईच्या अंत्यसंस्कारानंतर मुलाने संपवले जीवन; रायबासा गावात आई-मुलाच्या मृत्यूने हळहळ

Nagpur Crime: सावनेर तालुक्यातील रायबासा येथे आईच्या अंत्यसंस्कारानंतर मुलाने जीवन संपवल्याची दुर्दैवी घटना घडली. आईच्या निधनाचा मानसिक धक्का सहन न झाल्याने रामू मसराम यांनी गळफास घेतला.
Nagpur News

Nagpur News

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

केळवद : सावनेर तालुक्यातील रायबासा येथे आईच्या अंत्यसंस्कारानंतर मुलाने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची हृदयद्रावक घटना घडली. रामू दयाराम मसराम (वय ५०, रा. रायबासा) असे मृताचे नाव आहे.

Loading content, please wait...
Nagpur
police
crime
Police Inquiry

Related Stories

No stories found.