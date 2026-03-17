Nagpur Accident: दुचाकी धडकेत जखमी वृद्धाचा मृत्यू; सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याचा दुर्दैवी अंत

खापरखेडा : येथील प्रकाशनगर कॉलनीच्या राम मंदिर गेटसमोरील वळणावर झालेल्या दुचाकी अपघातात गंभीर जखमी झालेल्या व्यक्तीचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. शेखर चांगोजी येवले (वय ६५, रा. वार्ड क्र. ४, खापरखेडा) असे मृताचे नाव असून ते खापरखेडा औष्णिक वीज केंद्रातील सेवानिवृत्त कर्मचारी होते..मिळालेल्या माहितीनुसार, १० मार्च रोजी सकाळी साडेदहाच्या सुमारास शेखर येवले हे आपल्या वेस्पा स्कुटी (एमएच ४०-एझेड-२३९७) ने खापरखेड्यावरून प्रकाशनगर कॉलनीच्या राम मंदिर गेटकडे वळत होते..त्याचवेळी दहेगाव रंगारी येथील हमजा शाहिद हसन सिद्दिकी (वय २०) हा युवक मोटरसायकल (एमएच ४९-बीएस-७६०९) ने भरधाव वेगाने कामठीकडे जात असताना स्कुटीला मागून जोरदार धडक दिली. या अपघातात येवले गंभीर जखमी झाले..नागरिकांनी त्यांना तत्काळ नागपूर येथील खासगी रुग्णालयात दाखल केले. नंतर त्यांना ट्रॉमा सेंटर नागपूर मेडिकल येथे हलविण्यात आले. उपचार सुरू असताना रविवारी (ता. १५) रात्री सुमारे ११.४५ वाजता त्यांचा मृत्यू झाला. या प्रकरणी हमजा शाहिद हसन सिद्दिकी विरुद्ध गुन्हा दाखल करून पुढील तपास खापरखेडा पोलिस करीत आहेत.