Nagpur News: नोंदणी ५० हजारांची; खरेदी केवळ ३ हजारांकडून ; खरीप हंगामातील धान खरेदीची आशा मावळली ः रब्बीच्या धान खरेदीसाठी आदेश जारी

नागपूर: खरीप हंगामातील धान खरेदीसाठी शासनाने मर्यादा आखून दिली. यासाठी जिल्ह्यात ५० हजार ८८० शेतकऱ्यांनी धान विक्रीसाठी नोंदणी केली. मात्र, गत तीन महिन्यांत हमी दरात केवळ ३ हजार २४२ शेतकऱ्यांकडूनच धानाची खरेदी करण्यात आली. शासनाने रब्बी हंगाम धान खरेदीसाठी मान्यता दिल्याने आता खरीप हंगामातील धान खरेदीची आशा मावळली आहे. खुल्या बाजारात धानाचे दर कोसळले असताना शासनाच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांमधून संताप व्यक्त केला जात आहे. .जिल्ह्यात खरीप हंगामात ७१ हजार ५८१ हेक्टरवर धान लागवड झाली होती. खरीप हंगाम २०२५-२६ मध्ये साधारण प्रतीच्या धानाला २ हजार ३६९ रुपये प्रतिक्विंटल दर जाहीर झाला. धान खरेदीसाठी जिल्ह्यात २८ केंद्र सुरू करण्यात आले..या योजनेंतर्गत धान विक्रीसाठी ५० लाख ८८० शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन नोंदणी केली. या शेतकऱ्यांनी २४ मार्चपर्यंत आधारभूत केंद्रांवर १ लाख २० हजार ६७३ क्विंटल धानाची खरेदी केली. नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांनी वाढीव खरेदीसाठी वाढीव मुदत मिळेल म्हणून धान राखून ठेवले..मात्र, शासनाने शुक्रवारी (ता. २७) रब्बी हंगामातील धान खरेदीसाठी आदेश जारी केल्याने खरीप हंगामातील शेतकऱ्यांच्या अखेरची आशाही मावळली आहे. खुल्या बाजारात धानाचे दर कोसळले असल्याने नाइलाजाने पडलेल्या भावात धानाची विक्री करावी लागणार आहे..तोंड दाबून बुक्क्यांचा मारयंदा खरीप हंगामात बाजारपेठेत धानापासून तयार होणाऱ्या तांदळाची बाजारपेठ मंद असल्याने दर घसरले. व्यापाऱ्यांपेक्षा सरकारी केंद्रांवर अधिक दर मिळत असल्याने, सोबतच शासनाकडून बोनस मिळत असल्याने शेतकऱ्यांनी आधारभूत केंद्रांवर धान आणले. यंदा किमान २ लाख क्विंटल धानाची शासकीय खरेदी होईल असा अंदाज वर्तविण्यात आला होता. परंतु, खरेदीसाठी वाढीव परवानगी मिळालीच नसल्याने धानाची खरेदी होऊ शकली नाही. शासनाने धानाला बोनसही जाहीर केला नाही. आता मिळेल त्या भावात धान विकावा लागणार आहे. शासनाचे धोरण म्हणजे तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार अशीच काहीशी स्थिती धान उत्पादक शेतकऱ्यांची झाली आहे..१ मेपासून रब्बी धान खरेदीरब्बी हंगामातील धान खरेदीसाठी शासनाने आदेश जारी करीत १ मे ३० जून या दरम्यान शासकीय दरात धान खरेदी केली जाणार आहे. यासाठी राज्याला ५१ लाख ७४ हजार मेट्रिक टन खरेदीचे उद्दिष्ट महाराष्ट्र राज्य पणन महासंघाला देण्यात आले आहे.."वाढीव उद्दिष्ट न मिळाल्यामुळे खरेदी बंद आहे. मागे १० हजार क्विंटलचे उद्दिष्ट मिळाले होते, ते पूर्ण झाले. आतापर्यंत जवळपास एक लाख २० हजार क्विंटल धानाची खरेदी झाली आहे. रब्बी हंगामातील धान खरेदीसाठी आदेश आले आहे. त्यामुळे खरीप धान खरेदी होणार नाही. "-अजय बिसेन, जिल्हा पणन अधिकारी, नागपूर.