Railway Electric Shock: पतंग लुटण्याचा नाद पडला महागात; १६ वर्षीय मुलाला मालगाडीवर विजेचा धक्का..

कामठी: पतंग लुटण्याच्या नादात कामठी रेल्वे स्थानकावर उभ्या मालगाडीवर चढलेल्या १६ वर्षीय लक्की प्रदीप रामटेकेला उच्चदाब विद्युत तारेचा जोरदार धक्का बसला. धक्क्यामुळे तो गंभीररीत्या भाजला असून काही काळ तो मालगाडीवरच बेशुद्धावस्थेत पडून होता. घटनेची माहिती मिळताच रेल्वे पोलिस, आरपीएफ कर्मचारी व स्थानिक नागरिक घटनास्थळी दाखल झाले. नागरिकांच्या मदतीने लक्कीला खाली उतरवून उपचारासाठी खासगी रुग्णालयात दाखल केले. परिस्थिती गंभीर असल्याने त्याला पुढील उपचारासाठी नागपूर शासकीय मेडिकल हॉस्पिटलमध्ये रेफर करण्यात आले. या घटनेमुळे रेल्वे परिसरातील सुरक्षा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे. पालकांनी अल्पवयीन मुलांकडे विशेष लक्ष देण्याची गरज असल्याचे प्रशासनाने सांगितले. मेडिकल हॉस्पिटलमध्ये लक्कीवर उपचार सुरू असून त्याची प्रकृती गंभीर आहे. या घटनेने सुरक्षिततेच्या नियमांचे पालन करण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे, विशेषतः मुलांनी रेल्वे परिसरात खेळताना किंवा पतंग उडवताना दक्षता घेणे आवश्यक आहे.