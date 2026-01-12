नागपूर

Railway Electric Shock: पतंग लुटण्याचा नाद पडला महागात; १६ वर्षीय मुलाला मालगाडीवर विजेचा धक्का..

Railway power line Accident involving Teenager: रेल्वे परिसरात पतंग उडवताना मुलांनी घ्यावी विशेष काळजी; लक्कीच्या घटनेने सुरक्षा प्रश्न पुन्हा चर्चेत
सकाळ वृत्तसेवा
कामठी: पतंग लुटण्याच्या नादात कामठी रेल्वे स्थानकावर उभ्या मालगाडीवर चढलेल्या १६ वर्षीय लक्की प्रदीप रामटेकेला उच्चदाब विद्युत तारेचा जोरदार धक्का बसला. धक्क्यामुळे तो गंभीररीत्या भाजला असून काही काळ तो मालगाडीवरच बेशुद्धावस्थेत पडून होता.

