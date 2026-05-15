Nagpur News: अपघातांचा ‘डेंजर चौक’ विकासाच्या प्रतीक्षेत; बंगला चौकाचे रुंदीकरण, सुशोभीकरचा प्रश्न रखडला

कोदामेंढी (ता. मौदा, जि. नागपूर) : रामटेक, भंडारा तसेच धानला-कोदामेंढी महामार्गाला जोडणारा कोदामेंढी येथील 'बंगला चौक' आजही विकासाच्या प्रतीक्षेत आहे. सुसाट धावणारी वाहतूक आणि वाढती वर्दळ यामुळे गेल्या वीस वर्षांत या चौकात शेकडो अपघात झाले असून, २० ते २५ जणांचा बळी गेला. अनेकांना कायमचे अपंगत्व आले. तरीही चौकाचे रुंदीकरण, सुशोभीकरण आणि सुरक्षाविषयक उपाययोजना रखडल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे..सात वर्षांपूर्वी घोटीटोक ते खात-भंडारा मार्गाचे सिमेंटीकरण करण्यात आले. या मार्गावरील मसला, अरोली, इंद्रपुरी, इजनी, धर्मापुरी, खात, सातोना, टवेपार आणि खुर्सीपार आदी गावांमध्ये डिव्हायडर, हायमास्ट लाईट आणि रुंदीकरणाची कामे करण्यात आली. मात्र, या मार्गावरील सर्वात महत्त्वाचा समजला जाणारा 'बंगला चौक' दुर्लक्षित राहिला..या चौकापासून उत्तरेस कोदामेंढी तर दक्षिणेस नांदगाव असून, वाहतुकीच्या दृष्टीने हा अत्यंत महत्त्वाचा बिंदू आहे. शासनाने कोट्यवधी रुपये खर्चून रस्त्याचे सिमेंटीकरण केले; मात्र चौकाचे रुंदीकरण, हायमास्ट लाईट आणि सुशोभीकरणाची कामे झाली नाही. त्यामुळे हा चौक आजही अपघातांना आमंत्रण देत असल्याची भावना नागरिकांमध्ये आहे..आंदोलने, निवेदने; तरीही काम रखडलेचौकाचे रुंदीकरण व्हावे यासाठी दोन वर्षांपूर्वी तत्कालीन जि.प. सदस्य योगेश देशमुख यांनी कार्यकर्त्यांसह आंदोलन केले होते. नांदगाव ग्रामपंचायतीनेही अनेकदा राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे ठराव आणि निवेदने दिली. संबंधित विभागाचे अधिकारी पाहणी करून आराखडे तयार करतात; मात्र पुढे काहीच होत नसल्याची खंत नागरिक व्यक्त करतात..प्रमुख मागण्याचौकाचे रुंदीकरण व कोदामेंढी-नांदगावसाठीसर्व्हिस रोडहायमास्ट लाईटची व्यवस्थावृक्षारोपण व सुशोभीकरणशौचालय व पिण्याच्या पाण्याची सुविधाजुन्या बसस्थानकाऐवजी नवीन बसस्थानकाची उभारणी."उपसरपंच असताना राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण विभागाला ग्रामपंचायतीचे २० पेक्षा अधिक ठराव व पत्रे दिली. आंदोलनही करण्यात आले. अधिकारी येतात, डिझाईन तयार करतात; मात्र मंजुरीचे कारण देत काम रखडते."- कैलाश महादुले, ग्रामपंचायत सदस्य तथा माजी उपसरपंच, नांदगाव"राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण विभागाने केलेल्या डिझाईनला मंजुरी मिळाली. जागा अधिग्रहणाची भरपाईसुद्धा मिळणार होती. बंगला चौकासाठी शासनाकडून निधीदेखील मंजूर झाला होता. परंतु पुढे काम रखडले."-अशोक हटवार, माजी उपसभापती पं. स. मौदा .