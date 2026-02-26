Nagpur News: “कोंढाळी खापरे शिवारात गूढ मृत्यू; अज्ञात इसमाचा शव कुजलेल्या अवस्थेत, पोलिसांचा गुप्त तपास सुरू”

कोंढाळी : पोलिस स्टेशन कोंढाळी अंतर्गत येत असलेल्या अमरावती मार्गावरील खापरे शिवारात बुधवारी (ता.२५) सकाळी अज्ञात इसमाचा कुजलेल्या अवस्थेतील मृतदेह आढळून आल्याने खळबळ उडाली. मृताची ओळख अजूनही पटलेली नाही..बुधवारी खापरी शिवारात सकाळी गुराखी गुरे चारायला गेला असता त्याला एका माणसाचा मृतदेह पडलेल्या अवस्थेत दिसून आला. याची माहिती कोंढाळी पोलिसांना मिळताच पोलिस अधिकारी भोजराज तांदुळकर यांनी त्वरित घटनास्थळी जाऊन पाहणी केल. .यावेळी मृताचे डोळा व डोके कुजलेले तर चेहरा ओळखू येत नसल्यामुळे ओळख पटू शकली नाही. सदर इसमाचा मृतदेह दोन ते तीन दिवसांपासून पडला असावा असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे..Buldhana News: बुलडाण्यात १७ वर्षीय गतिमंद युवतीचा मृतदेह आढळला, परिसरात खळबळ.पंचनामा करून मृतदेह शवविच्छेदनासाठी काटोल येथे पाठविण्यात आला आहे मृताचे अंगावर लालसर गुलाबी रंगाचे शर्ट व आंतरवस्त्र असून मृताचे वय ४५ ते ५० वर्षे असल्याचा अंदाजव्यक्त करण्यात येत आहे. या प्रकरणात पोलिसांनी आकस्मिक मृत्यू ची नोंद करून तपास सुरू केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.