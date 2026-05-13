Nagpur News: कोराडीत मध्य भारतातील सर्वात उंच हनुमान मूर्ती; जूनमध्ये गृहमंत्री अमित शहांच्या हस्ते लोकार्पण

नागपूर: कोराडी येथील श्री महालक्ष्मी जगदंबा मंदिर परिसरात १६२ फूट उंचीच्या भव्य हनुमान मूर्तीचे काम पूर्ण झाले आहे. येत्या जून महिन्यात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या हस्ते या संकुलाचे लोकार्पण करण्याचे नियोजन आहे. या भव्य मूर्तीमुळे कोराडी पर्यटन आणि कौशल्य विकासाचे महत्त्वाचे केंद्र म्हणून नावारूपास येईल, अशी माहिती महसूलमंत्री आणि संस्थानचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. .मंदिर परिसरात नागपूर सुधार प्रन्यास आणि नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाद्वारे सुरू असलेल्या विविध विकासकामांची त्यांनी पाहणी केली. यावेळी त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची माहिती दिली..Nagpur News: दीक्षाभूमीची जुनी सुरक्षा भिंत खचली; नवीन सुरक्षा भिंतीचे बांधकाम संथ; केवळ सव्वाशे फुटांची भिंत बांधली.मूर्तीची प्रत्यक्ष उंची १६२ फूट असून फाउंडेशनसह ती २०६ फुटांपर्यंत पोहोचते. केवळ गदाच ७४ फूट उंच आहे. विशेष म्हणजे, येथे '७-डी हनुमान चालिसा प्रोजेक्शन' दाखवण्यात येणार आहे. मूर्तीखाली हनुमानजींच्या जीवनप्रवासातील महत्त्वाचे प्रसंग कलाकृतींच्या माध्यमातून साकारले आहेत. भाविकांना येथे बलोपासना आणि आध्यात्मिक जीवनमूल्यांचा अनुभव घेता येईल..कौशल्य विकास आणि रोजगारावर भरकोराडी मंदिर संकुलात केवळ भक्तीच नाही, तर शक्ती आणि युक्तीचाही संगम पाहायला मिळेल. येथे ५०० विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह, ८०० विद्यार्थ्यांसाठी नाममात्र दरात शिक्षण, ई-लायब्ररी आणि आरोग्य सुविधा पुरवण्यात येणार आहे. तसेच महिला बचत गटांसाठी प्रशिक्षण केंद्र आणि युवकांसाठी कौशल्य विद्यापीठ साकारले जात आहे, ज्यातून मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होईल..Premium|India unique museums guide : फोटोग्राफीचा १८० वर्षांचा वारसा एकाच छताखाली; पुण्याच्या हाजी फरीदभाई शेख यांच्या कॅमेरा संग्रहालयाची रंजक सफर.२१४ कोटींचा विकास आराखडाशासनाने या संपूर्ण तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यासाठी २१४ कोटी ९४ लाख रुपयांच्या निधीला प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. या संकुलात रामायण कल्चरल सेंटर, भारत माता मंडपम, अॅडव्हेंचर पार्क आणि बोटिंग प्रकल्पही प्रस्तावित आहे. परिसराच्या सुशोभीकरणासाठी 'बटरफ्लाय गार्डन' विकसित करण्यात येत आहे. त्याचा प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समितीकडे पाठवण्यात आला आहे.