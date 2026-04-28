Nagpur News: कबड्डी स्पर्धेत २० लाखांचे पुरस्कार; ३२ संघाचा सहभाग, ३० तारखेपासून कोराडी येथे स्पर्धा

नागपूर: क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय नागपूर विभाग, नागपूर ॲम्युचअर असोसिएशन ऑफ कबड्डी, नागपूर ग्रामीण कबड्डी असोसिएशन यांच्या संयुक्त विद्यमानाने कोराडी येथील सेवानंद विद्यालयाच्या मैदानावर ३० एप्रिल ते ४ मे या कालावधीत आयोजित छत्रपती शिवाजी महाराज करंडक राज्यस्तरीय कबड्डी स्पर्धेत एकूण २० लाख रुपयांचे पुरस्कार दिले जाणार आहेत, अशी माहिती पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. .पुरुष व महिला गटातील विजेत्या संघाला दीड लाख तर उपविजेत्या संघाला एक लाख रुपयांचा पुरस्कार देण्यात येईल.स्पर्धेतील राज्यातील पुरुष व महिलांचे प्रत्येकी १६ संघ सहभागी होणार असून सामन्यांसाठी चार मैदाने तयार करण्यात आली आहेत. सर्व सामने मॅटवर होणार आहेत. उपांत्य फेरीत पराभूत होणाऱ्या प्रत्येक संघाला प्रत्येकी ४५ हजार रुपयांचा पुरस्कार देण्यात येणार आहे..रोख पुरस्काराशिवाय अनेक आकर्षक वैयक्तिक पुरस्कारही देण्यात येणार आहे. तब्बल १९ वर्षांनी नागपुरात होत असलेल्या या स्पर्धेचे उद्घाटन ३० तारखेला सायंकाळी सहा वाजता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या उपस्थित होणार आहे..पत्रकार परिषदेला नागपूर ग्रामीण कबड्डी असोसिएशनचे अध्यक्ष संकेत बावनकुळे, आमदार चरणसिंह ठाकूर, माजी आमदार सुधाकर कोहळे, जिल्हा क्रीडा अधिकारी पल्लवी धात्रक, मनपा क्रीडा अधिकारी पीयूष अंबुलकर आदी उपस्थित होते..स्पर्धेतील सहभागी संघपुरुष : अहिल्यानगर, कोल्हापूर, रायगड, पुणे, सांगली, मुंबई उपनगर, छत्रपती संभाजीनगर, ठाणे, नाशिक, मुंबई शहर, बीड, नांदेड, अमरावती, भंडारा, नागपूर, वाशीम.महिला : मुंबई उपनगर, मुंबई शहर, पुणे, रत्नागिरी, पालघर, कोल्हापूर, नाशिक, ठाणे, नांदेड, जालना, सातारा, परभणी, नागपूर शहर, अमरावती, वाशीम, नागपूर ग्रामीण.