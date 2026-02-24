Nagpur News: नागपूर येथील कुही येथे तरुणाने पुलावरून उडी मारून संपवल जीवन

कुही : तालुक्यातील आंभोरा परिसरात एक धक्कादायक घटना घडली असून परसोडी येथील २५ वर्षीय तरुणाने पुलावरून उडी घेत आत्महत्या केल्याची घटना उघडकीस आली आहे. प्रज्वल सोम ढेंगे (वय २५, रा. परसोडी) असे मृत तरुणाचे नाव आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, प्रज्वल ढेंगे यांनी आंभोरा येथील पुलावरून उडी घेतल्याची माहिती त्यांच्या कुटुंबीयांना मिळताच त्यांनी तत्काळ अड्याळ पोलिस स्टेशन गाठून घटनेची माहिती दिली..घटनेची माहिती मिळताच अड्याळ पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत नदीपात्रात शोधमोहीम सुरू केली आहे. या घटनेमुळे परसोडी व परिसरात हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे. आत्महत्येमागील कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसून, पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू आहे..Nagpur Youth Case : 'बाबा, मी पुलावरून उडी घेतोय...'; वडिलांना फोन केला अन्..., आत्महत्येपूर्वीचा थरार CCTV मध्ये कैद, 25 वर्षीय प्रज्वलनं का उचललं टोकाचं पाऊल?.नदीपात्रातील पाण्याचा प्रवाह व अंधारामुळे शोधकार्याला अडचणी येत असल्याचे प्राथमिक माहितीतून समजते. दरम्यान, प्रशासनाकडून नागरिकांनी अफवा पसरवू नयेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे. अधिक तपास अड्याळ पोलिस करीत आहेत.तुम्हाला कोणत्या बातम्या वाचायला आवडतात? एक मिनिटाचा हा सर्वे भरून आम्हाला नक्कीच सांगा. इथे भरा https://3ofmdvm6sbw.typeform.com/to/v7pynEzq.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.