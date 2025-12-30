नागपूर

Wardha Crime: दारूची तस्करी पकडली; दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल, कारसह ११ लाख २० हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त

Smuggling of alcohol foiled: वर्ध्यात दारू तस्करीवर पोलिसांचा धडक कारवाई; ११ लाखांचा मुद्देमाल जप्त
Police officials displaying seized liquor bottles and the car used in smuggling.

Police officials displaying seized liquor bottles and the car used in smuggling.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

वर्धा : नवीन वर्षाच्या स्वागताकरिता विक्रीसाठी आणला जाणारा दारूसाठा शहर पोलिसांच्या चमूने कारवाई करून पकडला. शनिवारी (ता. २७) गांधीनगर परिसरात ही कारवाई करण्यात आली. या कारवाईत पोलिसांनी दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करून ११ लाख २० हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे.

Loading content, please wait...
Nagpur
police
crime
Liquor smuggling
Action
Transport
Wardha District

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com