Wardha Crime: 'नववर्षांच्या जल्लोषाकरिता आलेला दारूसाठा जप्त'; कारवाईत २५ लाखांचा मुद्देमाल जप्त..

सकाळ वृत्तसेवा
वर्धा : दारूबंदी असलेल्या वर्ध्यात अवैध दारूची वाहतूक जोरात होते. या वाहतुकीवर पोलिसांकडून कारवाई करण्यात येत असली तरी मोठ्या प्रमाणात दारूचे पाट वाहतात. हे पाट रोखण्याकरिता पोलिसांकडून दोन दिवसात दारूवाहतुकीवर कारवाई करण्यात आली. दोन दिवसात स्थानिक गुन्हे शाखेने केलेल्या कारवाईत २५ लाख १८ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला.

