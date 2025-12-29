Wardha Crime: 'नववर्षांच्या जल्लोषाकरिता आलेला दारूसाठा जप्त'; कारवाईत २५ लाखांचा मुद्देमाल जप्त..

वर्धा : दारूबंदी असलेल्या वर्ध्यात अवैध दारूची वाहतूक जोरात होते. या वाहतुकीवर पोलिसांकडून कारवाई करण्यात येत असली तरी मोठ्या प्रमाणात दारूचे पाट वाहतात. हे पाट रोखण्याकरिता पोलिसांकडून दोन दिवसात दारूवाहतुकीवर कारवाई करण्यात आली. दोन दिवसात स्थानिक गुन्हे शाखेने केलेल्या कारवाईत २५ लाख १८ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. .लाडक्या बहिणींसाठी आनंदाची बातमी! ई-केवायसीला मुदतवाढ, नोव्हेंबर आणि डिसेंबरचा हप्ता एकाचवेळी खात्यात जमा होणार...स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस पथक रात्र गस्तीवर असताना त्यांना मिळालेल्या माहितीवरून फ्रेंड्स कॉलनी, सिंदी (मेघे) येथील एका भाड्याच्या घरात छापा टाकला असता, नौशाद ऊर्फ अच्चु शाह (रा. इंदिरानगर, आर्वी नाका, वर्धा) हा अवैध देशी व विदेशी दारूची साठवणूक करताना आढळला. पोलिसांची चाहूल लागताच आरोपी घराच्या मागील दरवाजाने पसार झाला. या कारवाईत पोलिसांनी देशी विदेशी दारूसाठा जप्त केला. या प्रकरणी फरार आरोपीविरुद्ध रामनगर पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून त्याचा शोध सुरू आहे..दुसऱ्या कारवाईत रविवारी (ता. २७) वर्धा शहर पोलिस ठाण्याचे पोलिस उपनिरीक्षक विशाल सवाई मिळालेल्या माहितीवरून धुनीवाले चौक येथे नाकाबंदी करण्यात आली. सकाळी ११:५५ च्या सुमारास एक पांढऱ्या रंगाची स्विफ्ट डिझायर कार संशयास्पदरित्या येताना दिसली. पोलिसांनी इशारा देऊनही चालकाने गाडी न थांबवता भरधाव वेगाने पळवली. पोलिसांनी शिताफीने पाठलाग करून सदर वाहन गांधीनगर परिसरात पकडले. वाहनाची झडती घेतली असता त्यात मोठ्या प्रमाणात विदेशी दारूचा साठा आढळून आला. .पोलिस येतात यातील एकाला अटक करण्यात आली तर दुसरा आरोपी पसार झाले. या प्रकरणी आसिफ खान अकबर खान पठाण (वय ३२) रा. आनंदनगर, याला अटक करण्यात आली आहे. तर बादल धवणे (वय ३३) रा. वर्धा हा आरोपी फरार असून पोलिस त्याचा शोध घेत आहेत. या कारवाईत पोलिसांकडून एकूण ११ लाख १९ हजार २०० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला..दोन्ही कारवाई पोलिस अधीक्षक सौरभकुमार अग्रवाल, अपर पोलिस अधीक्षक सदाशिव वाघमारे, उपविभागीय पोलिस अधिकारी प्रमोद मकेश्वर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस निरीक्षक संतोष ताले यांच्या देखरेखीखाली पीएसआय विशाल सवाई, विजय पंचटिके, शैलेश चाफलेकर, महेंद्र पाटील, शिवदास डोईफोडे आणि भूषण चव्हाण यांनी पार पाडली. .Pune News:'ड्रायव्हर काकांच्या मृत्यूने विद्यार्थी हळहळले'; शाळेतील विद्यार्थ्यांना घरी साेडले अन् काय घडलं?.तसेच स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक विनोद चौधरी यांच्या सूचनेनुसार पोलिस उपनिरीक्षक प्रकाश नागापुरे, सलाम कुरेशी, बालाजी लालपालवाले, राहुल इटेकार व पोलिस अंमलदार अमर लाखे, अमरदीप पाटील, धर्मेंद्र अकाली, रितेश कुन्हाडकर आणि गजु दरणे यांनी यशस्वीरीत्या पार पाडली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.