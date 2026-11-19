लोहारी सावंगा : ‘‘आतापर्यंत वाळलेला अर्धा बगिचा जेसीबीने काढला. पऱ्हाटी लावासाठी मग ढीग लावून ठेवला. राह्यलेले ४०० झाडंही पूर्ण वाळते. मृग बार आहे; पण त्याले टिकवू नाही शकत. तो दहा-बारा दिवसात गळणार. फळाचा साईज नाही बनून राहिला. अत्यंत दुःखदायक निसर्गाचा कोप आहे. कपाशीत काही होणार नाही. माझे कुटुंब दुष्काळामुळे दहा वर्षे मागे जाणार आहे. पोट भरण्यासाठी मला छोटा-मोठा जाॅब शोधावा लागणार आहे. पण, खोरी प्रकल्पासाठी आम्ही प्रयत्न करणार.’’ .गौरव रामचंद्र फंदी या युवा शेतकऱ्याने त्याची व्यथा मांडली. लोहारी सावंगा येथील बहुतेक सर्वच शेतकऱ्यांच्या मुलांची ही प्रातिनिधिक कथा वाटत होती. गौरवचे बीएसस्सी झाले. पुढे उच्च शिक्षण घेण्याची त्याची इच्छा होती; परंतु दोन महिन्यांपूर्वी गौरवचे वडील आजारपणात गेले. कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाची जबाबदारी त्याच्या खांद्यावर आली. एक मोठा भाऊ आहे. तो ट्रॅक्टर चालवून गुजराण करतो. गौरवने शेतीची जबाबदारी स्वीकारली तेव्हा, शेतीत खूप काही करता येईल अशी उमेद त्याच्या मनात दाटली होती..पण, पाण्याअभावी काहीच करू शकत नाही, हे त्याच्या लक्षात येताच त्याचे पार अवसान गळाले. त्याच्यासाठी तो धक्काच होता. झाडांच्या वाळलेल्या ढिगासारखाच आपल्या उमेदीचा चुराडा तर होणार नाही ना, या भीतीने त्याच्या मनात घर केले. त्याच्या बोलण्यातून हे सतत जाणवतही होते. ‘‘तीन वर्षांपूर्वी माझ्या बाबांनी बोअरवेल खोदला. हजार फुटांवरही पाणी लागले नाही. काही झाले तरी झाडे जगवायचीच, ही जिद्द बाबात होती. महिनाभरात त्यांनी पुन्हा पैसा जमा केला. दुसराही बोअरवेल खोदला. ९०० फुटांवरही पाणी लागले नाही. तीन लाखांचा खर्च पाण्यात गेला. त्यामुळे ते खचून गेले होते. जमिनीच्या पोटात पाणीच नाही. आडातच नाही तर, पोहऱ्यात कुठून येणार?’’, या प्रश्नाने मग गौरव बेचैन होऊ लागला.गौरवमध्ये मुळातच सामाजिक भान आहे. मूळचे लोहारी सावंगा येथील भूमिपूत्र आणि शिक्षणतज्ज्ञ डाॅ. सतीश चापले यांच्या पुढाकारातून ‘ग्राम स्वराज्य फाउंडेशन’ ही संस्था गावात स्थापन झाली आहे. गौरव त्यात सक्रिय झाला. पाण्याअभावी शेती बेभरवशाची ठरणार हे हेरून गौरव व गावातील काही तरुणांनी गावाजवळच्या खोरी प्रकल्पाचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केला..तीन दशकांपासून हा प्रकल्प रखडलेला आहे. गौरवने त्याच्या प्रयत्नांविषयी सांगितले, ‘‘आम्ही तरुणांनी गाव-वर्गणी गोळा केली. जेसीबी लावून खोदकाम केले. तरुणांनी स्वतः श्रमदानही केले. पावसाळ्यात पाणी साठले. त्यामुळे आम्हाला आनंद झाला. त्याचा व्हिडिओ व्हायरल केला. या प्रकल्पासाठी शासन दरबारी मागणीही लावून धरली. त्याकडे आमदार चरणसिंग ठाकूर आदींचे लक्ष गेले. निधी मंजूर झाला.’’बाबांच्या हातांवर पंचवीस वर्षे बागा निघत होत्या. आता बागा नाही राहात. केमिकल आले; बागांची लाईफ कमी झाली. कलमाही बरोबर भेटत नाहीत. शेतीकडे बघून काहीच फायदा नाही. उत्पन्न होत नाही. बिमारीचा खर्च. खान-पेनं, एक लाखात घर भागत नाही. नोकरी शोधण्याशिवाय पर्याय नाही.-गौरव रामचंद्र फंदी, युवा शेतकरी.‘खोरी’साठी ‘सकाळ’चा खारीचा वाटाखोरी प्रकल्प सुरू व्हावा. त्यासाठी निधीची गरज आहे. आपली ही मागणी सरकारपर्यंत पोहोचावी, यासाठी डाॅ. सतीश चापले यांच्या पुढाकारातून ‘सकाळ’ कार्यालयात लोहारी सावंगा येथील तरुण आले होते. त्यात गौरवचाही सहभाग होता. हे विशेष. ‘‘या प्रकल्पाची बातमी ‘सकाळ’मध्ये आली तेव्हापासून मग प्रकल्पाच्या पुनरुज्जीवनाच्या मागणीने जोर पकडला’’, अशी माहितीही गौरवने दिली. गावात ‘पाणी फाउंडेशन’चीही स्थापना झाली आहे. त्यातील सदस्यही या कामी मोठी मदत करीत असल्याचे गौरवने सांगितले. मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशीच खोरी प्रकल्पाचे भूमिपूजन केले, तेव्हा गौरवसह सारी तरुण मंडळी तिथे गोळा झाली होती. आपल्या कामाविषयी त्यांना गौरव वाटू लागला.पावसाळ्यापूर्वी व्हावा ‘खोरी’ पूर्ण‘‘खोरी प्रकल्प पावसाळ्यापूर्वी झाला तर, पाण्याचा सोर्स चांगला राहील. ५०० फुटांवर पाणी लागेल. खोरी प्रकल्प पूर्ण झाला तर लोहारा, घोगरा, खराळा, हिवरमठ या गावांसह लोहारी सावंग्याला फायदा होईल. उदापूर आणि हिवरमठ या डोंगरी भागातून पाणी जमा होईल. लोहारी सावंगा डाऊन भागात आहे. त्यामुळे आमच्या गावातील साऱ्याच शेतकऱ्यांना लाभ होईल’’, अशी आशा गौरवला वाटते. स्वतःच्या शेतातील निम्मी झाडे वाळली. उरलेलीही वाळण्याची दाट शक्यता आहे. पण, त्याच्या उमेदीचा पाझर मात्र आटला नाही. खोरी प्रकल्प लवकरच पूर्ण होईल. त्यात मोठ्ठा जलसाठा होईल. मग सारे चित्रच बदलेल. शेतशिवारं फुलतील. सारं काही सुजलाम् सुफलाम् होईल, असेही गौरवला वाटते. त्याची दुनिया उम्मीद पे कायम है, पाहून ‘सकाळ’च्या टीमलाही आनंद वाटला.गावकऱ्यांनी पाण्यासाठी एकजूट व्हावे‘‘गावाने राजकारण जाग्यावर ठेवून पाणी साठविण्यासाठी एकजूट झाले पाहिजे. आजूबाजूच्या तलावांचे खोलीकरण, पाणी साठविण्यासाठी खड्डे केले पाहिजे. गावात सिमेंट आणि डांबराचे रस्ते खूप झाले; पण शक्य तेवढे ‘रेन वाॅटर हार्वेस्टिंग’ केले राहिजे. त्यामुळे विहिरीतही पाझरा फुटेल’’, असे मत गौरवने व्यक्त केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.