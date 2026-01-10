नागपूर

Nagpur Crime : प्रेमसंबंधातून बहीण-भावावर हल्ला; दोघेही गंभीर जखमी, आरोपी अटक

अल्पवयीन मुलीच्या प्रियकराने तिच्यासह तिच्या भावावर चाकूने हल्ला करून गंभीर जखमी केले.
नागपूर - यशोधरानगर भागातील पिवळी नदी परिसरात राहणाऱ्या अल्पवयीन मुलीच्या प्रियकराने तिच्यासह तिच्या भावावर चाकूने हल्ला करून गंभीर जखमी केले. ही घटना सोमवारी (ता.५) उघडकीस आली. याप्रकरणी पोलिसांनी आरोपीला अटक केली.

