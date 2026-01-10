Nagpur Crime : प्रेमसंबंधातून बहीण-भावावर हल्ला; दोघेही गंभीर जखमी, आरोपी अटक

नागपूर - यशोधरानगर भागातील पिवळी नदी परिसरात राहणाऱ्या अल्पवयीन मुलीच्या प्रियकराने तिच्यासह तिच्या भावावर चाकूने हल्ला करून गंभीर जखमी केले. ही घटना सोमवारी (ता.५) उघडकीस आली. याप्रकरणी पोलिसांनी आरोपीला अटक केली. .पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, काही महिन्यांपूर्वी १५ वर्षीय मुलीची कुणाल सारंग सलामे या युवकाशी मैत्री झाली. त्याचे रुपांतर प्रेमात झाले. ही बाब घरच्यांच्या माहिती झाल्याने वडिलांनी मुलीला समजावून सांगितले. त्यामुळे मुलीने मुलाशी बोलणे बंद केले. त्यामुळे कुणालने तिचा पाठलाग करण्यास सुरुवात केली. तिला बोलत का नाही असा प्रश्नही विचारला..मात्र, ती उत्तर न देता निघून जायची. काही दिवसांपूर्वी ती एका दुसऱ्या मुलाशी बोलताना दिसल्याने कुणालला तिच्यावर संशय आला. त्याने याबाबत तिला विचारणा केल्यावरही तिने काहीही सांगितले नाही..दरम्यान बहिणीला कुणाल त्रास देत असल्याने तिच्या भावाने त्याला बहिणीपासून दूर राहण्यास सांगितले. त्यातून दोघांत वादही झाला होता. दरम्यान या वादातून कुणालने मुलीच्या भावावर चाकूने व तिच्यावर सुद्धा हल्ला केला. दोघेही भाऊ-बहीण गंभीर जखमी झाले. त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. यशोधरानगर पोलिसांनी आरोपीला शोधून काही तासांतच ताब्यात घेतले आणि चाकू जप्त केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.