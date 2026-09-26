Mafsu Vice Chancellor : डॉ. मनाली क्षीरसागरांकडे माफसूच्या कुलगुरूपदाची धुरा ;डॉ. नितीन पाटील यांचा कार्यकाळ २७ सप्टेंबरला संपणार : २८सप्टेंबरपासून सांभाळणार अतिरिक्त कार्यभार

नागपूर, : .महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाचे (माफसू) कुलगुरू डॉ. नितीन पाटील यांचा कार्यकाळ २७ सप्टेंबरला संपत आहे. त्यामुळे राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या कुलगुरू डॉ. मनाली एम. क्षीरसागर यांच्याकडे माफसूच्या कुलगुरूपदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्यात आला आहे. २८ सप्टेंबरपासून पुढील आदेशापर्यंत त्या माफसूचा कार्यभार सांभाळतील..महाराष्ट्राचे राज्यपाल तथा माफसूचे कुलपती जिष्णु देव वर्मा यांनी २४ सप्टेंबर रोजी याबाबत आदेश जारी केला. महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ अधिनियम, १९९८ मधील कलम १६(८) अन्वये कुलपतींना प्राप्त अधिकारांचा वापर करून डॉ. क्षीरसागर यांची कार्यवाहक कुलगुरू म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. राजभवनाचे सचिव डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी यासंदर्भातील पत्र माफसूच्या कुलसचिवांना पाठविले आहे..डॉ. क्षीरसागर सध्या नागपूर विद्यापीठाच्या कुलगुरू म्हणून कार्यरत असल्याने २८ सप्टेंबरपासून त्यांच्याकडे एकाच वेळी दोन विद्यापीठांची प्रशासकीय जबाबदारी राहणार आहे. माफसूचे कार्यक्षेत्र पशुवैद्यकीय शिक्षण, पशुसंवर्धन, मत्स्यविज्ञान, संशोधन आणि विस्तार शिक्षणासह पशुपालक व शेतकऱ्यांशी संबंधित उपक्रमांपर्यंत विस्तारलेले आहे. त्यामुळे विद्यापीठातील प्रशासकीय सातत्य राखण्याबरोबरच शैक्षणिक व संशोधनविषयक कामांना गती देण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर राहणार आहे..डॉ. नितीन पाटील यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर पुढील कुलगुरूची नियुक्ती होईपर्यंत डॉ. क्षीरसागर अतिरिक्त कार्यभार सांभाळतील. हा कार्यभार किती कालावधीसाठी राहील, याबाबत आदेशात निश्चित कालमर्यादा देण्यात आलेली नाही..माफसूच्या पुढील वाटचालीच्या दृष्टीने हा संक्रमणकाळ महत्त्वाचा ठरणार आहे. विद्यापीठातील विविध प्रलंबित प्रशासकीय प्रश्न, शैक्षणिक पायाभूत सुविधा, संशोधन प्रकल्प तसेच पशुधन, दुग्धव्यवसाय, मत्स्यव्यवसाय आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेशी संबंधित संशोधन व तंत्रज्ञानाला चालना देण्याचे आव्हान डॉ. क्षीरसागर यांच्यासमोर राहणार आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.