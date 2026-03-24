Maharajbagh Zoo: महाराजबागेतील २५८ प्राण्यांची होरपळ; सव्वाशे वर्षांचा वारसा प्रशासनाच्या नाकर्तेपणामुळे धोक्यात

नागपूर : ऐतिहासिक वारसा लाभलेल्या आणि सव्वाशे वर्षांचा गौरवशाली इतिहास असलेल्या महाराजाबाग प्राणीसंग्रहालय प्राण्यांसाठी आता ''यातनालय'' झाले आहे का? असा संतप्त सवाल पर्यटकांकडून विचारला जात आहे..कडक उन्हाळ्याच्या सुरुवातीलाच येथील वन्यजीवांची अमानुष पद्धतीने हेळसांड सुरू आहे. ती पाहून घाम फुटल्याशिवाय राहणार नाही. प्रशासनाच्या कमालीच्या निष्काळजीपणामुळे येथील २५८ मुक्या जीवांना थेट मृत्यूच्या खाईत ढकलले जात असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे..वृक्षारोपणाची देखभाल नसल्याने खर्च वाया.महाराजाबागेत सध्या १५७ पक्ष्यांसह एकूण २५८ प्राणी वास्तव्यास आहेत. विदर्भातील रणरणत्या उन्हापासून बचावासाठी पिंजऱ्यांवर ग्रीन नेट किंवा ताडपत्री असणे ही किमान गरज आहे.येथील हरणांच्या पिंजऱ्यांवरील ग्रीन नेट अनेक ठिकाणी फाटलेली आहे. तर कुठे त्या वाऱ्याने उडून गेली आहे. भरदुपारी ऊन थेट अंगावर पडत असल्याने येथील वन्यप्राणी सैरभैर झाले आहेत. विशेष म्हणजे केंद्रीय प्राणिसंग्रहालय प्राधिकरणाने नुकतीच या प्राणिसंग्रहालयाला काही अटींवर मंजुरी दिलेली आहे. अद्यापही विद्यापीठाने प्राणिसंग्रहालय चालविण्यासाठी सोसायटीची स्थापना केलेली नाही. त्यामुळेही विकासकामांवर परिणाम होत असल्याचे एका अधिकाऱ्यांनी सांगितले..प्राण्यांवर उपचार होत नाहीतअधिक धक्कादायक बाब म्हणजे, काही प्राण्यांची तब्येत खालावलेली असतानाही त्यांच्यावर वेळेवर उपचार होत नसल्याच्या तक्रारी पुढे येत आहेत. नीलगायीच्या कळपातील काही जनावरांना त्वचारोग झाल्याचे भेट दिली असता दिसून आले. अशा जनावरांना इतर जनावरांपासून दूर ठेवणे आवश्यक आहे. कारण त्यांना त्यांच्यासोबत कळपात ठेवल्यास इतर जनावरांनाही आरोग्याचा धोका संभवण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या संदर्भात वैद्यकीय शिक्षण घेत असलेल्या दोन युवकांनी प्राणी संग्रहालयाच्या व्यवस्थापनाशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांना योग्य प्रतिसाद मिळाला नसल्याची खंत अमेय वाघ यांनी बोलून दाखविली..सर्व काही सुरळीतया संदर्भात महाराजबाग प्रशासनाशी संवाद साधला असता त्यांनी या ठिकाणी काही त्रुटी वगळता सर्व काही सुरळीत असल्याचा दावा केला आहे. मात्र, प्रत्यक्ष परिस्थिती पाहता हा दावा पोकळ असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे..चितळ, नीलगायींच्या पिंजऱ्यात पाण्याचा अभावचितळ आणि नीलगायींच्या पिंजऱ्यात ना पिण्याच्या पाण्याची सोय आहे, ना पुरेशा हिरव्या चाऱ्याची व्यवस्था. तहानेने व्याकुळ झालेले प्राणी आणि त्यांची दयनीय अवस्था पाहून पर्यटकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. पिण्याच्या पाण्याचे हौद कोरडे पडले असून, आरोग्याच्या सोयींबाबतही ''रामभरोसे'' कारभार सुरू असल्याचे चित्र आहे. जंगलाचा राजा असलेल्या वाघासह बिबट, अस्वल, हरण यांसारख्या प्राण्यांच्या आरोग्याबाबत अनेकांची चिंता व्यक्त केली आहे..प्राण्यांच्या नियमित तपासणीसाठी पूर्णवेळ पशुवैद्यकीय अधिकारी नाही. जे आहे त्यांच्यावर काम सुरू आहे. जनावरांना आवश्यक त्या सर्व सुविधा पुरवल्या जात आहेत. देखभालीच्या संदर्भात काही त्रुटी आहेत. वरिष्ठांकडे त्याचा पाठपुरावा सुरू आहे.-डॉ. एस बावस्कर, प्रभारी अधिकारी महाराजबाग प्राणीसंग्रहालय नागपूर.