नागपूर

Distance Education: राज्यात दूरस्थ शिक्षण घेणारे वाढले ;केंद्रीय उच्चशिक्षण विभागाचा अहवाल

Distance Education Maharashtra, Higher Education Survey, Student Enrollment: या विषयावरील आकडेवारीनुसार, राज्यात दूरस्थ शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या २०१९-२० मधील १ लाख ६३ हजार १३२ वरून २०२३-२४ मध्ये १ लाख ८६ हजार ४६५ झाली.
Maharashtra records a rise in distance education enrollment, with female student participation also increasing.

Maharashtra records a rise in distance education enrollment, with female student participation also increasing.

esakal

सकाळ वृत्तसेवामंगेश गोमासे - सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर: नियमित महाविद्यालयीन शिक्षणासोबतच राज्यात दूरस्थ शिक्षणाचा पर्याय स्वीकारणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढत असल्याचे उपलब्ध केंद्राच्या अखिल भारतीय उच्च शिक्षण सर्वेक्षणाच्या २०२३-२४ च्या आकडेवारीवरून समोर येत आहे.

Loading content, please wait...
education
student
Higher Education
distance learning challenges
Distance Learning Education
Marathi News Esakal
www.esakal.com