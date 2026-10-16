Distance Education: राज्यात दूरस्थ शिक्षण घेणारे वाढले ;केंद्रीय उच्चशिक्षण विभागाचा अहवाल

नागपूर: नियमित महाविद्यालयीन शिक्षणासोबतच राज्यात दूरस्थ शिक्षणाचा पर्याय स्वीकारणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढत असल्याचे उपलब्ध केंद्राच्या अखिल भारतीय उच्च शिक्षण सर्वेक्षणाच्या २०२३-२४ च्या आकडेवारीवरून समोर येत आहे..२०१९-२० मध्ये विविध शैक्षणिक गटांतील एकूण नोंद १ लाख ६३ हजार १३२ होती. ती २०२३-२४ मध्ये १ लाख ८६ हजार ४६५ वर पोहोचली. या कालावधीत विद्यार्थ्यांच्या संख्येत २३ हजार ३३३ ने, म्हणजेच सुमारे १४.३ टक्क्यांनी वाढ झाली. अहवालानुसार, राज्यात २०२३-२४ मध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या १ लाख १ हजार ५९७, तर विद्यार्थिंनींची संख्या ८४ हजार ८६८ होती. पाच वर्षांच्या विचार केल्यास २०१९-२० मध्ये १ लाख ६३ हजार १३२ असलेली एकूण संख्या २०२०-२१ मध्ये १ लाख ६२ हजार ६७३ वर होती.. त्यानंतर २०२१-२२ मध्ये १ लाख ६४ हजार ९४ वरून २०२२-२३ मध्ये १ लाख ७८ हजार २७८ आणि २०२३-२४ मध्ये १ लाख ८६ हजार ४६५ पर्यंत त्यात वाढ झाली. म्हणजेच २०२०-२१ मधील किरकोळ घट वगळता पुढील वर्षांत दूरस्थ शिक्षणाच्या एकूण नोंदींमध्ये वाढ झाली. विशेष म्हणजे, २०२२-२३ ते २०२३-२४ या एका वर्षातच एकूण संख्या ८ हजार १८७ ने वाढली. ही वाढ सुमारे ४.६ टक्के आहे. त्यामुळे शेवटच्या दोन वर्षांत दूरस्थ शिक्षणाची मागणी वाढल्याचे दिसते..विद्यार्थ्यांच्या संख्येत वाढ२०२३-२४ मध्ये प्रमुख गटातील विद्यार्थ्यांची संख्या १ लाख १ हजार ५९७ होती. विद्यार्थिंनींची संख्या ८४ हजार ८६८ होती. पुरुषांची संख्या महिलांपेक्षा १६ हजार ७२९ ने अधिक आहे. मात्र, वर्षनिहाय आकडे पाहता महिलांच्या संख्येतही वाढ झाली आहे. २०१९-२० मधील ६७ हजार ६८५ ही संख्या २०२३-२४ मध्ये ८४ हजार ८६८ वर पोहोचली. म्हणजेच महिलांच्या संख्येत १७ हजार १८३ ने वाढ झाली..राज्यातील आकडेवारीशैक्षणिक वर्ष \tएकूण संख्या२०१९-२० \t १,६३,१३२२०२०-२१ \t १,६२,६७३२०२१-२२ \t१,६४,०९४२०२२-२३ \t१,७८,२७८ २०२३-२४ \t१,८६,४६५.२०२३-२४ मधील लिंगनिहाय नोंदघटक \tविद्यार्थी संख्याविद्यार्थी \t१,०१,५९७ विद्यार्थिंनी \t८४,८६८अन्य गटातील नोंद \t४,५११एकूण \t१,८६,४६५ठळक आकडे२०१९-२० ते २०२३-२४ मधील एकूण वाढ \t२३,३३३पाच वर्षांतील एकूण वाढीचे प्रमाण \t१४.३ टक्के २०२२-२३ ते २०२३-२४ मधील वाढ \t८,१८७ पाच वर्षांत विद्यार्थिनींच्या संख्येतील वाढ \t१७,१८३.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.