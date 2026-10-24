Kharif Crop Loss: खरीप हातचा गेला; रब्बीचाही भरोसा नाही ;दुष्काळ जाहीर, मात्र मदतीची प्रतीक्षा

समुद्रपूर : पावसाने पाठ फिरवल्याने समुद्रपूर तालुक्यातील खरीप पिके हातची गेली असून, जमिनीत ओलावा नसल्याने रब्बी हंगामही संकटात सापडला आहे. सोयाबीन शेंगा भरण्यापूर्वीच वाळले, तर कपाशीची वाढ खुंटून पाने आणि बोंडे गळू लागली आहेत. तालुका दुष्काळग्रस्त घोषित झाला असला, तरी प्रत्यक्ष मदतीची प्रतीक्षा कायम असल्याने शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे..तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये शेतातील पिके वाळल्याचे विदारक चित्र दिसत आहे. सोयाबीनला दाणे न भरल्याने उत्पादनात मोठी घट होण्याची शक्यता आहे.कपाशीची अपेक्षित वाढ न झाल्याने बोंडांची वाढ खुंटली असून, तयार बोंडेही गळत आहेत. बी-बियाणे, खते, औषधे आणि मशागतीसाठी केलेला खर्चही निघणे कठीण झाल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. खरीप हंगाम वाया गेल्यानंतर रब्बी पिकांकडून अपेक्षा होती. मात्र, जमिनीत ओलावा नसल्याने गहू आणि हरभऱ्याची पेरणी कशी करावी, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे..नदी, नाले आणि कालव्यांच्या पाण्याच्या वापरावर बंदी असल्याने सिंचनाचीही अडचण आहे.मदतीची प्रतीक्षादुष्काळ जाहीर झाल्यानंतरही नुकसानभरपाई, पीकविमा आणि दुष्काळी मदत मिळण्याबाबत शेतकऱ्यांना प्रतीक्षा करावी लागत आहे. कर्जाची परतफेड, घरखर्च आणि आगामी हंगामाचा खर्च कसा भागवायचा, या विवंचनेत शेतकरी आहेत. शासनाने पंचनामे व मदतीची प्रक्रिया जलद करून तातडीने आर्थिक आधार द्यावा, अशी मागणी होत आहे..खरीप हंगाम कोरडाच गेला. रब्बीसाठी पाणी मिळण्याचीही शाश्वती नाही. गहू, हरभरा पेरायचा कसा, हा प्रश्न आहे,’- किशोर कुबडे,शेतकरी , वडगाव (सावंगी)‘शेतीचे कर्ज फेडायचे कसे आणि घरखर्च कसा भागवायचा, असे प्रश्न आहेत. शासनाने वेळेत भरीव मदत केली तरच शेतकऱ्यांना आधार मिळेल,’-सचिन इतवारे, शेतकरी, समुद्रपूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.