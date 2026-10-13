नागपूर

Drought: दुष्काळ जाहीर, पण शेतकऱ्यांच्या मदतीवर ‘ट्रिगर’;

Drought Relief Maharashtra, Crop Damage Survey, Drought Triggers: या निकषांनुसार राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर करण्यात आली आहे.
Crop Damage Surveys Underway as Maharashtra Assesses Eligibility for Drought Relief

Crop Damage Surveys Underway as Maharashtra Assesses Eligibility for Drought Relief

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर : राज्यात पहिल्या ट्रिगरच्या आधारे शासनाने दुष्काळी परिस्थिती जाहीर केली असली, तरी शेतकऱ्यांना मदत मिळण्यापूर्वी वनस्पती स्थिती निर्देशांक आणि आर्द्रता पर्याप्तता निर्देशांक या दोन ट्रिगरचे निकष पूर्ण करावे लागणार आहेत. ते लागू झाले, तरच नुकसानभरपाईच्या पडताळणी होणार आहे.

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