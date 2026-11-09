Nagpur News: मुख्यमंत्री शेतकऱ्याच्या बांधावर ;नागपूर जिल्ह्यात पिकांची पाहणी; मदतीची ग्वाही

नागपूर: पावसाअभावी शेतातील कापूस व तुरीचे पीक सुकत असून अशा परिस्थितीत कापसाची शेती करणारा शेतकरी हवालदिल झाला आहे. अशा शेतकऱ्यांना तातडीने आवश्यक मदत देण्यात येईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कळमेश्वर तालुक्यातील कोहळी या गावातील बाबूराव काळे या शेतकऱ्याला दिली..दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांच्या व्यथा समजून घेण्यासाठी व त्यांच्यासोबत दिवाळी साजरी करण्यासाठी लोहारी सावंगा या गावात शेतकऱ्याच्या घरात मुख्यमंत्र्यांनी शनिवारी मुक्काम केला होता. आज मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्याच्या बांधावर जाऊन शेतीची पाहणी केली तसेच दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी शासन सोबत असल्याचे यावेळी त्यांनी सांगितले..लोहारी सावंगा येथून सकाळी सोनेगाव येथे येथील दिलीप सरोदे या शेतकऱ्यांच्या शेतात जाऊन कापूस पिकाच्या सद्य:स्थितीची माहिती घेतली. पावसाअभावी कापसाची वाढ झाली नाही तसेच कापसाची बोंडेसुद्धा फुटली नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांसमोर अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. अशा परिस्थितीत खचून न जाता शेतकऱ्यांना मदत करण्यात येत असल्याचे यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. दुष्काळामुळे पिके नष्ट झाली असतानाच वन्य प्राण्यांचा मोठ्या प्रमाणात त्रास असल्यामुळे सौर कुंपण उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी यावेळी सरोदे यांनी केली..वन्य प्राण्यांपासून पिकांच्या संरक्षणासाठी सौर कुंपणाची योजना प्रभावीपणे राबविण्यात येईल, अशी ग्वाही यावेळी फडणवीस यांनी दिली.दुष्काळी परिस्थितीमध्ये आवश्यकतेनुसार धान्य उपलब्ध होत आहे परंतु ज्या शेतकऱ्यांकडे शिधापत्रिका नाही अशा शेतकऱ्यांना प्राधान्याने नोंदणी करून त्यांनाही लाभ देण्यात यावा अशी सूचना.यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली.शेतकऱ्यांना दुष्काळी मदत देताना ‘ॲग्रिस्टॅक’ ची नोंदणी आवश्यक आहे. परंतु दुष्काळी परिस्थितीत या मदतीसाठी ऑनलाइन नोंदणीऐवजी ऑफलाइन नोंदणी करण्याची सवलत देण्यात आली असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली..उर्वरित मदतही लवकरचमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कळमेश्वर तालुक्यातील बाबूराव काळे यांच्या शेताला भेट दिली तसेच कापूस व तुरीच्या पिकांची पाहणी केली. दीर्घ काळापासून पाऊस न पडल्यामुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. पिकांच्या नुकसानीसंदर्भात शेतकऱ्यांना तातडीने पाच हजार रुपयाची मदत दिली आहे. उर्वरित मदतही शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येईल. एकही शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.