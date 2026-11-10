Farmer Crisis: ऊभं अभाय फाटलं, कसी झाकनार छाती! फाटलेलं शर्ट दुपट्ट्यानं झाकत शेतकरी दिलीप सरोदेनं दाखविली मुख्यमंत्र्यांना शेती

लोहारी सावंगा (जि. नागपूर),: ‘‘तुह्या वावराले मुख्यमंत्री इतवारी व्हिजिट करणार आहे.’’ शेतकरी दिलीप सरोदेला शनिवारी निरोप भेटला. ‘खरंच मुख्यमंत्री गावात आले का?’ हे पाहण्यासाठी तो चौकात जाऊन आला. खात्री पटल्यावर त्याचं मन चलबिचल झालं. रविवारी सकाळी उठल्याबरोबर खुंटीवरचं चांगलं शर्ट काढलं. पण, उजव्या बाहीवर भगदाड होतं. मग त्याने दुपट्टा काढला. उजव्या खांद्यावर टाकला. छिद्र लपवलं. दोन बटना लावून उघडी छातीही झाकली. रात्री थंडीचं घातलेलं टोपरं डोक्यातून काढलं. टोपी चढवली. मुख्यमंत्र्याले शेती दाखवाले दिलीप तयार झाला..दिवाळी आली म्हणून दिलीपची पत्नी राधिकाने घर सारवं-सुरवं केलं. चुना, गेरूनं रंगवलं. मुलं सागर आणि चैतन्यने रंगरंगोटीसाठी मदत केली. दोन-तीन दिवस त्यात गेले. अचानक निरोपच आला. आपल्या वावराले मुख्यमंत्री भेट देणार, आता आपली परिस्थिती बदलणार म्हणून सारचे हरखले. ‘‘आपलंच वावरं का निवडलं असावं? सोयाबीन सुकलं. कपाशी बी कुढली. वावरांत काय पाहणार?’’ राधिकाच्या मनाला प्रश्न पडू लागले. पण, कस्कट काढावं तसे तीनं ते काढून फेकले..राधिकासी बोलताना, ती जरा विचार करू लागली, जरा बोलू लागली. ‘‘आपण पाच एकर वावरं वाह्यतो. तेच्यात सासऱ्याचं आनं चुलतं सासऱ्याचं अर्ध-अर्ध आहे. सासऱ्याच्या हिस्स्यात यायचे भाऊ विलासचाबी हिस्सा. म्हंजे यायच्या नावाने फक्त सव्वा एकर. दोन्ही पोरायच्या वाट्याले किती इन?’’ या विचारानं राधिका बावरली. तोही विचार तीनं डोक्यातून उपसून काढला. पण, आणखी विचारामागून विचार येतच होते.‘‘आपल्या हिस्स्यातील सव्वा एकरात परिवाराचं भागणार नाही. यायच्या भाऊ विलासरावच्या बरोबर लक्षात आलं. म्हणून नागपूरले जाऊन त्यायनं फर्निचरचं काम सुरू केलं. त्यात जम बसला नाही. आता पुन्हा ते गावात आले. पाच एकर शेती करून बी दिलीपच्या परिवाराचं भागत नाही, हे पाहून मग त्यायनं मजुरी करायचं ठरवलं. विठ्ठल काकाले ठेक्याचे १० हजार देवा लागतीन. अंदा देणं जमणार नाही, हे काकाले कसं सांगावं? सोयाबीन सोंगायची बी गरज पडली नाही. कपाशीनं बी जीव टाकला. एक बोंड बी हाती लागणार नाही.’’.राधिकाच्या मनात विचारामागून विचार येतच होते. ‘‘कारंज्याच्या सहयोग गटाचे वीस हजार पह्यले घेतले होते. त्याचे चार-पाच हप्ते राह्यले त पुन्हा अडचण आली. नव्यानं गट घेतला. वीस हजार काढले. ५ तारखेले सातवा हप्ता भरला. आता ४१ हप्ते चुकवायचे बाकी राह्यले. पुढच्या ऑगस्ट महिन्याच्या १९ तारखेले ४८ वा हप्ता हुईन. पन्नास हजार बॅंकेतून पह्यलेच घेतले होते. साेयाबीन बी गेली. कपाशी बी. आता हप्ते त दूरच राह्यले. दोन टायमाच्या खावाचे बी वांदे हुईन. पान्यानं लय दगा केला यंदा.’’ जसे जसे विचार येत होते. तशी तिची घालमेल वाढतच होती.‘‘खैरी डॅमच पाणी मोठ्या कॅनलमधून जाते. रोज डोळ्यानं दिसते. मायनरले पाणीच सोडत नाही. यायनं दोन हजार देल्ले. मारोतराव शेंदरे, रामाजी सरोदे, बापूरावजी सरोदे यायनबी जमा केल्ते. भराले गेल्ते त घेतलेच नाही. पाणी कम आहे, सोडत नाही म्हणे. तीन-चार वर्ष झाले. सोडूनच नाही राह्यले. पायल्या आणून ठेवल्या दाखवाले. कड नदीले सोडलं त त्याचा उपयोग नाही. तिथून पाईप टाकायले पाच लाख कुठून आणनं? सालची लाखाची बी पिकी होत नाही. या साली त पार लंब झालं माणूस.’’ राधिकाच्या विचारांची तंद्री तुटतच नव्हती..‘‘कॅनलपासून वावर सुरू झालं. मुख्यमंत्री खालच्या सागापर्यंत जाईन का पाहाले? कुठंबी पाह्यल तरी तीच गत. ऐंशी-नव्वद हजार मातीत गेले म्हणावं. एक किलो काय एक बोंड बी नाही होणार. बियाणं महाग, खात महाग, मजुरी महाग. येचाईचेच त १० रुपये घेते किलोले. २०० रुपये मन. कुठून आणाव एवढा पैसा? रोह्याचा, डुकराचा निकाल लावा म्हणावं. तारा लावल्या. पण, त्यायले बी जुमानत नाही जनावरं. पोंगा लावला. त्याच्या आवाजानं बी घाबरत नाही. आता त लायटापाशी येवून चरते. मनाच्या समाधासाठीच पोंगा लावून ठेवला.’’ राधिका विचारही करत होती आणि आपबिती सांगतही होती.‘‘घरं त रंगवलं. पण किराण्यासाठी पैसे नाह्यी. दोन दिवसापासून मजुरीले बी जाणं नायी झालं. यायच्या सर्व्याच शर्टायले भगदाड पडले. किती ठिगळं लावणार? पोरं काही घिवून मागत नाही. पण, त्यायच्या चेहरे पाह्यताना माझी मलेच लाज वाटते. तळनाचं कराले तेल आणाव म्हटलं त उधारं कसं मागणार? दिवा पेटवण्यापुरतं तेल मात्र आणवाचं लागनं.’’राधिका दिलीप सरोदे. मुक्काम पोस्ट लोहारी सावंगा. काही बाही मनातही पुटपुटत होती. थोडं फार मलाही सांगत होती. ऐन दिवाळीतील तिची ही घालमेल कविवर्य विठ्ठल वाघ यांच्या ओळींची आठवण करून देत होती-आमी जलमलो मातीत किती होनार गा मातीखापराच्या दिव्यात या कधी पेटनार वाती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.