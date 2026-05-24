Nagpur News: ओव्हरटेकच्या प्रयत्नात उभ्या कंटेनरला दोन आयशरची धडक; नागपूर-अमरावती महामार्गावर काही काळ वाहतूक ठप्प

कोंढाळी: नागपूर - अमरावती राष्ट्रीय महामार्गावरील कोंढाळी जवळील दुधाळा येथे ओव्हरटेक करण्याच्या प्रयत्नात उभ्या असलेल्या नादुरुस्त कंटेनरला दोन आयशर ट्रकची धडक बसल्याची घटना शुक्रवारी (ता. २२) रात्री सुमारे १०.३० वाजता घडली. .या अपघातात एका चालकाला किरकोळ दुखापत झाली असून काही काळ महामार्गावरील वाहतूक विस्कळीत झाली होती..माहितीनुसार, कंटेनर क्रमांक एन एल ०१ ए ई १४०० हे वाहन दुपारपासून महामार्गाच्या कडेला नादुरुस्त अवस्थेत उभे होते. रात्री नागपूरहून अमरावतीकडे जाणारा आयशर ट्रक क्रमांक एम एच ३० बीडी ९६५२ ने ओव्हरटेक करण्याच्या प्रयत्नात उभ्या कंटेनरला मागून जोरदार धडकला..त्यानंतर मागून येणाऱ्या दुसऱ्या आयशर ट्रक क्रमांक एम एच ४० सीडी ९१३१ ने समोरील आयशरला धडक दिली. या अपघातात पहिल्या आयशर ट्रकचा समोरील भाग पूर्णतः चेंदामेंदा झाला. चालक महेंद्र शेळके (वय ३६, रा. कुरूम, ता. मूर्तिजापूर) यांचे दोन्ही पाय वाहनात अडकले होते..घटनास्थळी उपस्थित युवकांनी तत्परता दाखवत ट्रॅक्टरच्या सहाय्याने चालकाला सुखरूप बाहेर काढले. सुदैवाने चालकाला किरकोळ दुखापत झाली. अपघातामुळे काही काळ राष्ट्रीय महामार्गावरील वाहतूक ठप्प झाली होती. कोंढाळी पोलिसांनी घटनास्थळी दाखल होत वाहतूक सुरळीत केली. पुढील तपास सुरू आहे.