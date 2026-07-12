Maharashtra Rail Safety: तीन वर्षांत रेल्वे फाटकमुक्त महाराष्ट्राचा संकल्प : १४५ उड्डाणपुलांना प्राधान्य, ९ पायाभूत प्रकल्पांचे लोकार्पण

नागपूर : राज्यातील नागरिकांना सुरक्षित, कार्यक्षम आणि तंत्रज्ञानाधारित दळणवळण सुविधा देणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी येत्या तीन वर्षांत १४५ रेल्वे उड्डाणपुलांना प्राधान्य देऊन रेल्वे फाटकमुक्त महाराष्ट्र घडविणार असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले..वर्धमाननगर रेल्वे क्रॉसिंगवर चार पदरी रोड, ओवर ब्रिज तसेच राज्यातील ४८४ कोटी रुपयांच्या ९ पायाभूत सुविधांचे लोकार्पण मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते झाले. याप्रसंगी मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. महाराष्ट्र रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉपोरेशन लिमिटेड (महारेल)ने विकसित केलेल्या या प्रकल्पाच्या लोकार्पण समारंभाच्या अध्यक्षस्थानी केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी होते. तर यावेळी राज्याचे महसूलमंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, अर्थराज्यमंत्री ॲड्. आशिष जयस्वाल, आमदार कृष्णा खोपडे, चरणसिंग ठाकूर, महापौर नीता ठाकरे, स्थायी समितीच्या अध्यक्षा शिवानी दाणी, महारेलचे महाव्यवस्थापक राजेशकुमार जयस्वाल, भाजप शहराध्यक्ष दयाशंकर तिवारी उपस्थित होते..मुख्यमंत्री म्हणाले, रेल्वे फाटका अभावी दरवर्षी २१ हजार लोकांचा मृत्यू होत असल्यामुळे रेल्वे फाटकमुक्त महाराष्ट्र करण्याला प्राधान्य देण्यात येत आहे. राज्यात ५२४ रेल्वे फाटकांची आवश्यकता असून त्यापैकी १० हजार पेक्षा जास्त दळणवळणातंर्गत असलेल्या १२१ फाटकासोबतच इतरही १४५ रेल्वेवरील पुलाच्या बांधकामाला मान्यता दिली आहे. हे संपूर्ण काम येत्या तीन वर्षात महारेलतर्फे पूर्ण करण्यात येणार आहे. रेल्वे प्रकल्पासंदर्भातील बांधकामसाठी महारेलची स्थापना केल्यामुळे पायाभूत सुविधांच्या विकासाला चालना मिळाली आहे. नागपूरसह मुंबईतील अतिशय कठीण पुलांच्या बांधकामांचे नियोजनबद्ध काम जलद गतीने पूर्ण करण्यात आले आहे. नागपूरच्या डिप्टी सिग्नल रेल्वे ओव्हर ब्रिजला माजी उपमहापौर बाहरीनबाई सोनबोईर यांचे नाव देण्यात येत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. कृष्णा खोपडे यांनी विविध विकास कामांची माहिती दिली. अमरावती, सातारा, नाशिक, सांगली, चंद्रपूर जिल्ह्यातील तीन रोड ओव्हर ब्रिज, ४ सबवे आणि एक रोड अंडरब्रिज या प्रकल्पाचे लोकार्पणही यावेळी करण्यात आले. जितेंद्रकुमार शर्मा यांनी आभार मानले..पारडीत भाजी मार्केट, स्पोर्ट्स क्लब ः गडकरीपारडी उड्डाणपुलाच्या सोबतच येथील व्यावसायिकांसाठी आधुनिक भाजी मार्केट तसेच स्पोर्ट क्लब बांधण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाच्या १५० कोटी रुपयाच्या खर्चापैकी ४० कोटी रुपयाचा निधी एनएचआय तर्फे देण्यात येईल. पूर्व नागपूर परिसरात मोठ्या प्रमाणात शैक्षणिक सुविधा निर्माण झाल्या असून कचऱ्यापासून सीएनजी निर्मितीचा प्रकल्प सुरू होत आहे. मेट्रो प्रकल्पामुळे नागपूरचा गौरव वाढल्याचे मत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी कार्यक्रमात बोलताना व्यक्त केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.