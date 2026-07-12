नागपूर

Maharashtra Rail Safety: तीन वर्षांत रेल्वे फाटकमुक्त महाराष्ट्राचा संकल्प : १४५ उड्डाणपुलांना प्राधान्य, ९ पायाभूत प्रकल्पांचे लोकार्पण

तीन वर्षांत १४५ उड्डाणपुलांद्वारे रेल्वे फाटकमुक्त महाराष्ट्राचे लक्ष्य; ९ पायाभूत प्रकल्पांचे लोकार्पण, नागरिकांना सुरक्षित व तंत्रज्ञानाधारित दळणवळणाची हमी
The Maharashtra government inaugurated nine infrastructure projects worth Rs 484 crore, including a four-lane railway overbridge in Nagpur.

The Maharashtra government inaugurated nine infrastructure projects worth Rs 484 crore, including a four-lane railway overbridge in Nagpur.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर : राज्यातील नागरिकांना सुरक्षित, कार्यक्षम आणि तंत्रज्ञानाधारित दळणवळण सुविधा देणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी येत्या तीन वर्षांत १४५ रेल्वे उड्डाणपुलांना प्राधान्य देऊन रेल्वे फाटकमुक्त महाराष्ट्र घडविणार असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

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