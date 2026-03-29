Nagpur News: पन्नास टक्के निवासी डॉक्टरांना मानसिक आरोग्याची जोखीम; रुग्णसेवा, कामाचा ताण, वरिष्ठांकडून होणारा मानसिक छळ ठरतोय कारणीभूत

नागपूर: रुग्णांची काळजी घेणाऱ्या निवासी डॉक्टरांची रुग्णसेवेदरम्यान होणारी धावपळ आणि कामाचा ताण, अभ्यास यामुळे खुद्द निवासी डॉक्टरांच्याच आरोग्याचा प्रश्न आता गंभीर होत आहे. त्यातच वरिष्ठांकडून निवासी डॉक्टरांचा होणारा मानसिक छळ यामुळे निवासी डॉक्टरच नैराश्येच्या खाईत लोटले जात आहेत. शासकीय तसेच खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील ५० टक्केंपेक्षाअधिक डॉक्टरांना मानसिक आरोग्याची जोखीम आहेत..शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात निवासी डॉक्टर हा रुग्णसेवेचा कणा आहे. हे निवासी डॉक्टर बाह्यरुग्ण विभाग, वॉर्ड आणि ऑपरेशन थिएटरमध्ये अखंड सेवा देतात. त्यांच्या कामाचे तास निश्चित करण्यात आले नाही, यामुळे कधीकाळी त्यांच्यावर ४८ तास सलग काम करण्याची वेळ येते. यासोबतच वरिष्ठ व प्राध्यापकांकडून होणारी ओरड, ताणतणाव आणि कामाचा प्रचंड दबाव यामुळे निवासी डॉक्टर मानसिक तणावाखाली शिक्षण घेत आहेत..फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल असोसिएशनच्या हेल्पलाईनद्वारे करण्यात आलेल्या अभ्यासातून ही धक्कादायक बाब समोर आली आहे. तणाव सहन न झाल्यामुळे काही निवासी डॉक्टर मद्यपानाचा आधार घेत आहेत, तर काहींनी आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलल्याच्या घटनाही महाराष्ट्रात घडल्या आहेत..प्रबंध सादरीकरणादरम्यान छळविशेषतः पदव्युत्तर (एमडी)अभ्यासक्रमाच्या अंतिम वर्षात प्रबंध सादरीकरणाच्या काळात निवासी डॉक्टरांवर होणाऱ्या मानसिक छळाचे प्रमाण वाढते. प्रबंध मंजुरीसाठी काही प्राध्यापकांकडून आर्थिक मागण्या, महागड्या वस्तू किंवा वैयक्तिक खर्च भागवण्याचा दबाव टाकला जात असल्याचे अनुभव निवासी डॉक्टरांनी फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल असोसिएशनच्या हेल्पलाईनद्वारे व्यक्त केले असल्याचे अहवालातून पुढे आले आहे. हा अहवाल मागील चार महिन्यांपूर्वीचा असून याचा फटका महिला निवासी डॉक्टरांनादेखील बसत आहे..निवासी डॉक्टरांची संख्याशासकीय महाविद्यालयातील निवासी डॉक्टर : ७,९००अर्ध-शासकीय महाविद्यालयातील निवासी डॉक्टर : २,५००खासगी तसेच अभिमत विद्यापीठातील निवासी डॉक्टर : १,५००."शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील असो की, खासगीतील निवासी डॉक्टर दिवसरात्र काम करतात. २४-२४ तास रुग्णसेवेत असतात. झोप घेण्याचा सल्ला देणारे निवासी डॉक्टरच झोप घेत नाही. अशावेळी खुर्चीत बसण्यापासून तर डुलकी घेत झोप काढतात. निवासी डॉक्टर नेहमीच मानसिक तणावात असतात. कामाचे तास निश्चित नसल्यामुळे कॅज्युल्टी, बाह्यरुग्ण विभाग, अतिदक्षता विभागात निवासी डॉक्टरच दिसतात. फेमातर्फे तयार केलेल्या हेल्पलाईनद्वारे ५४ टक्के निवासी डॉक्टर मानसिक आरोग्याची जोखीम स्वीकारून काम करीत असल्याचे स्पष्ट झाले."-डॉ. सजल बंसल,समन्वयक, फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल असोसिएशन, महाराष्ट्र.