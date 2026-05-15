Nagpur News: शिक्षक नियुक्तीमध्ये तृतीय पक्षाच्या तक्रारींना थारा नाही;उच्च न्यायालयातर्फे उपसंचालकांचे आदेश रद्द; अधिकाऱ्यांवर दहा हजारांचा दावा खर्च

नागपूर: शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्यांबाबत तृतीय पक्षाच्या तक्रारींवर कारवाई करण्याचा अधिकार नसल्याचे स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अमरावती विभागाच्या शिक्षण उपसंचालकांनी दिलेले आदेश रद्द करून शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी आणि तक्रारदार यांना प्रत्येकी दहा-दहा हजार रुपयांचा दावा खर्च ठोठावला आहे..शिक्षण उपसंचालकांच्या आदेशाविरोधात दत्तात्रय कवर, नरेश व शैलेश चव्हाण (कोंढाळा, जि. वाशीम) या कर्मचाऱ्यांनी याचिका दाखल केली होती. यावर न्यायमूर्ती मुकुलिका जवळकर आणि न्यायमूर्ती नंदेश देशपांडे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली..पेट्रोल-डिझेलनंतर CNGचे दरही वाढले; देशभरात नवे दर आजपासून लागू.याचिकेनुसार, ज्ञानेश्वर माऊली विद्यालय व मनोहर नाईक कनिष्ठ महाविद्यालयातील मुख्याध्यापक, शिक्षक व प्रयोगशाळा सहाय्यक यांच्या नियुक्त्यांबाबत केलेल्या तक्रारीच्या आधारे शिक्षण उपसंचालकांनी ३१ ऑक्टोबर २०२३ रोजी अनुदान स्थगितीचा आदेश दिला होता..त्यानंतर एका कर्मचाऱ्याची मान्यता १२ डिसेंबर २०२३ रोजी रद्द करण्यात आली होती. संबंधित तक्रारदार हा संस्थेशी कोणत्याही प्रकारे संबंधित नसून तो केवळ निवृत्त बँक अधिकारी आणि आरटीआय कार्यकर्ता आहे. त्यामुळे त्याला तक्रार करण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही. तसेच, कोणतेही ठोस आरोप न नमूद करता केवळ उपस्थित राहण्याची नोटीस देण्यात आली आणि योग्य संधी न देता घाईघाईने आदेश काढण्यात आले, असा आरोपही करण्यात आला..Premium|Hoi An Lantern Festival Vietnam : कंदिलांचं शहर 'होई आन'; व्हिएतनाममधील या जागतिक वारसास्थळाची जादू पाहिलीत का? कंदिलांचं शहर आणि ओल्ड टाऊन!.तक्रारीचा अधिकार अन्यायग्रस्तालाचन्यायालयाने शासनाच्या १४ ऑक्टोबर २०१९ रोजीच्या परिपत्रकानुसार तृतीय पक्षाच्या तक्रारी स्वीकारता येत नाहीत, असे स्पष्ट केले. केवळ प्रत्यक्ष अन्यायग्रस्त व्यक्तीलाच तक्रार करण्याचा अधिकार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निर्णयांचाही संदर्भ देत, ‘अनोळखी व्यक्तीला कोणत्याही प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्याची परवानगी देता येत नाही’असेही नमूद केले. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. पुरुषोत्तम पाटील आणि शिक्षण संस्थेतर्फे ॲड. राजू कडू यांनी बाजू मांडली..अधिकारी कायद्याच्या बाहेरशिक्षकांच्या नियुक्तीला पूर्वीच मंजुरी देण्यात आलेली असताना ती पुनर्विचाराद्वारे रद्द करण्याचा अधिकार संबंधित अधिकाऱ्यांकडे नव्हता, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. तसेच, फसवणूक, चुकीची माहिती किंवा तथ्य दडपल्याचे विशिष्ट आरोप नोटिशीत नमूद करणे आवश्यक असते. मात्र, या प्रकरणात तसे केले नाही. न्यायालयाने शिक्षण उपसंचालकांच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत ते कायद्याच्या अधिकाराबाहेर जाऊन वागल्याचे नमूद केले. शिवाय, न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असल्याची माहिती असतानाही घाईघाईने १२ डिसेंबर २०२३ रोजी आदेश काढल्याची नोंद घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.