Tiger Reserves: राज्यातील व्याघ्र प्रकल्पांची पुन्हा परीक्षा ;एनटीसीएची समिती येणार; व्यवस्थापन, संवर्धन आणि संरक्षणाच्या कामांचे होणार मूल्यमापन

नागपूर : देशातील व्याघ्र प्रकल्पांच्या व्यवस्थापनाची गुणवत्ता तपासण्यासाठी राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाची (एनटीसीए) विशेष समिती या महिन्यात महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर येणार आहे. यात राज्यातील सहा व्याघ्र प्रकल्पांची प्रत्यक्ष पाहणी करून त्यांच्या व्यवस्थापन परिणामकारकतेचे मूल्यमापन केले जाणार आहे.या मूल्यमापनाच्या आधारे प्रत्येक प्रकल्पाला गुणवत्ता श्रेणी दिली जाणार आहे. ती मिळविण्यासाठी सहाही व्याघ्र प्रकल्पांचे प्रशासन जय्यत तयारीला लागले आहे. या मुल्यांकनासाठी चार समित्या राज्याच्या दौऱ्यावर येणार आहेत. .समिती पेंच, ताडोबा-अंधारी, नवेगाव-नागझिरा, बोर, मेळघाट आणि सह्याद्री या सहा व्याघ्र प्रकल्पांना भेट देणार आहे. प्रत्येक प्रकल्पातील व्याघ्र संरक्षण, वन्यजीव संवर्धन आणि अधिवास व्यवस्थापनाच्या कामांची तपासणी केली जाणार आहे. यामध्ये प्रकल्पाचे नियोजन, वन्यजीव अधिवासाची सद्यस्थिती, उपलब्ध मनुष्यबळ व आर्थिक साधनसामग्री, संरक्षणात्मक उपाययोजना, व्यवस्थापन प्रक्रिया आणि संवर्धनाच्या कामांचे प्रत्यक्ष परिणाम या प्रमुख बाबींचा आढावा घेतला जाणार आहे..२०२२ च्या मूल्यमापनात पेंच व्याघ्र प्रकल्पाने ९०.९१ टक्के गुण मिळवत उत्कृष्ट श्रेणी प्राप्त केली होती. त्यामुळे यंदाच्या मूल्यमापनात पेंच आपली कामगिरी कायम राखतो का, तसेच राज्यातील अन्य व्याघ्र प्रकल्पांच्या गुणवत्तेत किती सुधारणा होते, याकडे वन्यजीवप्रेमी आणि वनविभागाचे लक्ष लागले आहे.व्याघ्र प्रकल्पांचे व्यवस्थापन किती प्रभावीपणे सुरू आहे. हे तपासण्यासाठी दर चार वर्षांनी ‘व्यवस्थापन परिणामकारकता मूल्यमापन’ केले जाते. या प्रक्रियेत व्यवस्थापनाच्या विविध निकषांच्या आधारे गुणांकन केले जाते. त्यानुसार उत्कृष्ट, अतिशय उत्तम, चांगले आणि समाधानकारक अशा श्रेणींमध्ये प्रकल्पांचे वर्गीकरण होते. या मूल्यमापनातून प्रकल्पातील त्रुटी, संवर्धनातील अडचणी आणि व्यवस्थापनात आवश्यक असलेल्या सुधारणांची माहिती पुढे येते..जागतिक व्याघ्र दिनी अहवाल होणार जाहीरराष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाची (एनटीसीए) विशेष समिती सहाही व्याघ्र प्रकल्पांची पाहणी पूर्ण केल्यानंतर आपला सविस्तर अहवाल एनटीसीएकडे सादर करणार आहे. त्यानंतर २९ जुलै रोजी जागतिक व्याघ्र दिनाच्या निमित्ताने देशातील व्याघ्र प्रकल्पांच्या व्यवस्थापन गुणवत्तेचा अहवाल जाहीर केला जाणार आहे. यंदा सह्यांद्री आणि नवेगाव नागझिरासह ताडोबा व्याघ्र प्रकल्प पहिल्या तीनमध्ये राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे..महाराष्ट्रातील व्याघ्र प्रकल्पांची २०२२ मधील कामगिरीव्याघ्र प्रकल्प एमईई गुण श्रेणीपेंच (महाराष्ट्र) ९०.९१ टक्के उत्कृष्टताडोबा-अंधारी ८७.८८ टक्के अतिशय उत्तममेळघाट ८४.८५ टक्के अतिशय उत्तमनवेगाव-नागझिरा ८३.३३ टक्के अतिशय उत्तमसह्याद्री ७८.७९ टक्के अतिशय उत्तमबोर ७७.२७ टक्के अतिशय उत्तम.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.