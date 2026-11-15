Vulture Release : महाराष्ट्रात पुन्हा गिधाडांची मुक्तता होणार; मेळघाट, ताडोबा आणि सह्याद्रीत ३५ गिधाडांना मिळणार नवे अधिवास

नागपूर : महाराष्ट्रातील गिधाड संवर्धन मोहिमेला आणखी बळ मिळणार आहे. हरियानातील पिंजोर येथील जटायू संवर्धन प्रजनन केंद्रात जन्मलेल्या ३५ गिधाडांना लवकरच महाराष्ट्रात आणण्यात येणार आहे. यापूर्वी राज्यात ३४ गिधाडे आणण्यात आली होती. नव्याने आणण्यात येणाऱ्या गिधाडांमध्ये लांब चोचीची आणि पांढऱ्या पाठीची अशा दोन प्रजातींचा समावेश आहे. वन विभागाच्या सहकार्याने बॉम्बे नॅचरल हिस्टरी सोसायटी (बीएनएचएस) राज्यात गिधाड संवर्धन प्रकल्प राबवत आहे. .या उपक्रमांतर्गत प्रजनन केंद्रात पैदास झालेल्या गिधाडांना टप्प्या-टप्प्याने नैसर्गिक अधिवासात सोडण्यात येत आहे. नव्याने आणण्यात येणाऱ्या ३५ गिधाडांपैकी मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पात १५, ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पात १० आणि सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात १० गिधाडे सोडण्याचे नियोजन आहे. यापूर्वीच्या ३४ गिधाडांमध्ये २० लांब चोचीची, तर १४ पांढऱ्या पाठीची गिधाडे होती. त्यांना मेळघाट, ताडोबा आणि पेंच व्याघ्र प्रकल्पात पाठविण्यात आले होते. त्यातील एक गिधाड तामिळनाडूपर्यंत गेल्याची माहिती पुढे आली..उपग्रह टॅग लावून मुक्त नैसर्गिक अधिवासात सोडण्यापूर्वी गिधाडांना प्री-रिलीज एव्हीअरीमध्ये ठेवण्यात येणार आहे. त्यानंतर त्यांच्या पायांना उपग्रह टॅग लावून मुक्त करण्यात येईल. यामुळे त्यांच्या हालचाली, अधिवास आणि जगण्याच्या स्थितीचा अभ्यास करता येणार आहे. गिधाडांच्या घटत्या संख्येवर मात करण्यासाठी ‘बीएनएचएस’ने २००४ पासून देशातील विविध राज्यांच्या सहकार्याने ७०० हून अधिक गिधाडांचे प्रजनन केले आहे. या प्रयत्नांमुळे गिधाड संवर्धनाला नवी दिशा मिळत असून, महाराष्ट्रातील नैसर्गिक परिसंस्थेत या महत्त्वपूर्ण पक्ष्यांचे पुनर्वसन करण्याच्या दृष्टीने हा उपक्रम महत्त्वाचा ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.