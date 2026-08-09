Mahindra 15000 Crore Project: बुटीबोरीत महिंद्राला ८०० एकर जागा; औद्योगिक विकासाला मिळणार चालना; १५ हजार कोटींचा प्रकल्प

नागपूर: अतिरिक्त बुटीबोरी औद्योगिक क्षेत्रात महिंद्रा ॲण्ड महिंद्रा कंपनीच्या १५ हजार कोटींच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला ८०० एकर जागा देण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यातील ५०० एकर जमिनीचा प्रस्ताव कंपनीने आधीच स्वीकारला असून, त्याला लागूनच असलेल्या आणखी ३०० एकर जमिनीचा नवा प्रस्ताव प्रशासनाने कंपनीसमोर ठेवला आहे. महिंद्राच्या कामाला गती मिळाली आहे. नोव्हेबरपर्यंत १५०० एकर जागा देण्यात येणार आहे. कंपनीने पर्यावरण मंजुरीसाठी अर्जही दाखल केल्याची माहिती पुढे आली आहे. .जमिनीच्या उपलब्धतेवरून प्रशासकीय अडचणीवर मात करीत महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाने (एमआयडीसी) महिंद्रा कंपनीच्या जमिनीचा तिढा सोडवला आहे. कंपनीने सुरुवातीला तब्बल १५०० एकर जमिनीची मागणी केली होती. मात्र, परिसरातून जाणारी हाय-टेन्शन वीज वाहिनी आणि स्थानिक शेतकऱ्यांच्या मागण्यांमुळे प्रशासनासमोर मोठे आव्हान उभे झाले होते. यावर तोडगा काढत एमआयडीसीने ही ८०० एकरची जागा उपलब्ध करून दिली आहे. ही जागा सलग असल्याने कंपनीचे काम सुलभ होणार आहे..कर्जवसुलीबाबत नवी मार्गदर्शक तत्त्वे, RBIची कठोर नियमावली जारी .नोव्हेंबरपर्यंत पूर्ण जमीन मिळणार; ३ हजार एकराचे अधिग्रहण सुरू अतिरिक्त बुटीबोरी परिसरात सध्या एमआयडीसी आणि जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने ३००० एकर जमीन अधिग्रहणाचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. ऑक्टोबर ते नोव्हेंबरपर्यंत हे अधिग्रहण पूर्ण होण्याची शक्यता आहे..अधिकाऱ्यांच्या मते, कोणतीही कंपनी एकाच वेळी संपूर्ण जागेवर बांधकाम सुरू करत नाही. त्यामुळे सध्या मिळालेली ८०० एकर जागा महिंद्राच्या प्राथमिक कामासाठी पुरेशी आहे. उर्वरित जमीन अधिग्रहण पूर्ण होताच कंपनीला हस्तांतरित केली जाईल. या नवीन ३ हजार एकर जमिनीमुळे भविष्यात नागपूरमध्ये येणाऱ्या इतर मोठ्या गुंतवणुकीसाठी जागेची कोणतीही टंचाई भासणार नाही, असा विश्वास अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे..Tukaram Mundhe: ‘आयएएस’ झाल्यानंतर ठरवलेलं ध्येय ओळख देतं; अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांची भावना.जेएसडब्ल्यूची जागा महिंद्राला एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महिंद्राला दिलेल्या ५०० एकर जागेला लागूनच ३०० एकर जागा ‘जेएसडब्ल्यू’ कंपनीसाठी राखीव होती. जेएसडब्ल्यूने या जागेचे पैसेही भरले होते, मात्र कंपनीने नागपूरमधील आपला २५ हजार कोटींचा प्रकल्प काही काळ स्थगित केल्याची माहिती पुढे आली आहे. त्यामुळे तात्काळ गुंतवणूक करणाऱ्या कंपनीला प्राधान्य देण्याच्या धोरणानुसार, एमआयडीसीने ही ३०० एकर जागा आता महिंद्राला देण्याचा निर्णय घेतला आहे. भविष्यात जेएसडब्ल्यूला गरज पडेल तेव्हा दुसरी जागा उपलब्ध करून दिली जाणार असल्याचेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.