नागपूर

Gadchiroli News: सर्वोच्च माओवादी नेता देवजीची अधिकृत शरणागती, तेलंगणाच्या पोलिस महासंचालकांनी केली घोषणा; संग्राम, दामोदरही शरण!

Government rehabilitation scheme for surrendered Maoists: देवजीसह माओवाद्यांची शरणागती; तेलंगणात माओवादी चळवळ संपण्याच्या मार्गावर
Senior police officials during the announcement of Maoist leader Devji’s surrender in Telangana.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

गडचिरोली : सीपीआय (माओवादी) संघटनेचा सर्वोच्च नेता थिप्परी तिरुपती ऊर्फ ‘देवजी’ (वय ६२) याने अखेर केंद्रीय समिती सदस्य मल्लाराजी रेड्डी ऊर्फ संग्राम व बड्या माओवादी नेत्यांसह तेलंगणाच्या पोलिस महासंचालकांसमोर मंगळवार (ता. २४) अखेर शरणागती पत्करली आहे. तशी अधिकृत माहिती तेलंगणाचे पोलिस महासंचालक शिवाधर रेड्डी यांनी मंगळवारी (ता. २४) पत्रकार परिषदेत दिली.

Telangana
DGP
Gadchiroli District
Anti-Naxal campaign
Police and security forces
Leader Arrested
Maoist casualties

