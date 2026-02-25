Gadchiroli News: सर्वोच्च माओवादी नेता देवजीची अधिकृत शरणागती, तेलंगणाच्या पोलिस महासंचालकांनी केली घोषणा; संग्राम, दामोदरही शरण!

गडचिरोली : सीपीआय (माओवादी) संघटनेचा सर्वोच्च नेता थिप्परी तिरुपती ऊर्फ ‘देवजी’ (वय ६२) याने अखेर केंद्रीय समिती सदस्य मल्लाराजी रेड्डी ऊर्फ संग्राम व बड्या माओवादी नेत्यांसह तेलंगणाच्या पोलिस महासंचालकांसमोर मंगळवार (ता. २४) अखेर शरणागती पत्करली आहे. तशी अधिकृत माहिती तेलंगणाचे पोलिस महासंचालक शिवाधर रेड्डी यांनी मंगळवारी (ता. २४) पत्रकार परिषदेत दिली..सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य...देवजी व संग्राम या केंद्रीय समितीच्या नेत्यांनी अन्य माओवाद्यांसह तेलंगणा पोलिसांपुढे शरणागती पत्करण्याचा निर्णय घेतल्याची बातमी दैनिक सकाळने सोमवारच्या (ता. २३) अंकात प्रकाशित केली होती. मात्र, त्याबाबत तेलंगणा सरकारने अधिकृत माहिती दिली नव्हती. मंगळवारी तेलंगणाच्या पोलिस महासंचालकांनी पत्रपरिषदेत देवजीसह अन्य चार मोठ्या माओवादी नेत्यांनी शरणागती पत्करल्याचे सांगितले..यावेळी सहायक पोलिस महासंचालक महेश भागवत हेसुद्धा उपस्थित होते. शरणागती पत्करणाऱ्यांमध्ये देवजीसह केंद्रीय समिती सदस्य मल्ला राजी रेड्डी ऊर्फ संग्राम (वय ७६), तेलंगणा राज्य सचिव बडे चोक्का राव ऊर्फ दामोदर (वय ४७) आणि राज्य समिती सदस्य नुने नरसिम्हा रेड्डी ऊर्फ ‘गंगन्ना’ (वय ६२) यांचा समावेश आहे. प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे आणि वाढत्या वयामुळे जंगलातील संघर्ष करणे कठीण झाल्याने हा निर्णय घेतल्याचे या नेत्यांनी यावेळी सांगितले..यावेळी झालेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना देवजी म्हणाला, आम्ही केवळ शस्त्रे खाली ठेवली आहेत, आमचा क्रांतिकारी विचार नाही. प्रकृती साथ देत नसल्याने आता चळवळीत सक्रिय राहणे कठीण झाले होते. मात्र, जनतेच्या प्रश्नांसाठी आमचा लढा यापुढेही सुरूच राहील. वेळ पडल्यास आम्ही सक्रिय राजकारणात देखील प्रवेश करू, असे त्याने सांगितले..यावेळी माहिती देताना तेलंगणाचे पोलिस महासंचालक बी. शिवधर रेड्डी म्हणाले की, गेल्या तीन वर्षांत तेलंगणा राज्यात एकूण ५९१ माओवाद्यांनी शरणागती पत्करली आहे. आजच्या या मोठ्या शरणागतीनंतर आता राज्यात केवळ ११ सक्रिय सदस्य उरले असून, माओवादी चळवळ समाप्त होण्याच्या मार्गावर आहे..दहा कोटींचे होते बक्षीसमूळचा तेलंगणातील करीमनगर जिल्ह्याचा रहिवासी असलेल्या देवजीवर विविध राज्यांत एकूण १० कोटी रुपयांचे बक्षीस होते. मे २०२५ मध्ये तत्कालीन सर्वोच्च नेता नंबाला केशव राव ऊर्फ बसवराजू हा सुरक्षा दलांच्या चकमकीत ठार झाल्यानंतर, अवघ्या आठ महिन्यांपूर्वीच देवजीकडे संघटनेची सूत्रे आली होती. मात्र महासचिव म्हणून माओवाद्यांकडून त्याची अधिकृत घोषणा करण्यात आली नव्हती..Interfaith love Story: कॉलेज जीवनात अडकले ‘प्रेमाच्या बेडीत’; जाती-धर्माच्या चौकटीपलीकडचे प्रेम, फिरदोस-मेहवश यांची प्रेमकहाणी!.धर्मरावबाबांच्या अपहरणाचा मुख्य सूत्रधारगडचिरोली जिल्ह्यातील एटापल्ली तालुक्यात निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान ७ एप्रिल १९९१ रोजी माओवाद्यांनी माजी मंत्री तथा विद्यमान आमदार डाॅ. धर्मरावबाबा आत्राम यांचे अपहरण केले होते. या अपहरणामागच्या मुख्य सूत्रधारांपैकी देवजी (थिप्परी तिरुपती) हा एक होता. माओवाद्यांनी आत्राम यांच्या सुटकेच्या बदल्यात तेव्हा चंद्रपूरच्या कारागृहात बंदिस्त असलेला त्यांचा प्रमुख नेता शिवण्णा याच्या सुटकेची मागणी केली होती. माओवाद्यांनी आत्राम यांना सुमारे १७ दिवस ताब्यात ठेवले होते. अखेर तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी मध्यस्थी करून शिवण्णाची सुटका केली आणि त्यानंतर माओवाद्यांकडून आत्राम यांची सुटका झाली होती. याशिवाय २००८ मधील छत्तीसगड राज्यातील दंतेवाडा येथील जवानांवरील भीषण हल्ले व इतर अनेक हिंसक कारवायांचा मास्टरमाईंड देवजीच होता. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.