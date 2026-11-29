मलकापूर, : शहरातील गजबजलेल्या भातृमंडळ रोडवर भरदिवसा कारची काच फोडून अज्ञात चोरट्यांनी तब्बल चार लाख रुपये किमतीचे २७ ग्रॅम सोन्याचे दागिने असलेली बॅग लंपास केली. दुपारी सव्वादोनच्या सुमारास घडलेल्या या घटनेमुळे शहरात एकच खळबळ उडाली आहे. चोरट्यांची ही कृती परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली असून पोलिस त्यांचा कसून शोध घेत आहेत..याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, मुक्ताईनगर (जि. जळगाव खान्देश) येथील शांतीनगरमधील रहिवासी विकास गुलाबसिंह राजपूत यांच्या मातोश्री इंदरकौर राजपूत या मलकापुरातील डॉ. चेतन जाधव यांच्या आयुष्यमान रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल आहेत. शनिवारी (ता. २८) दुपारी आईच्या तब्येतीची विचारपूस केल्यानंतर राजपूत दाम्पत्य हरणखेड (ता. मलकापूर) येथे बारशाच्या कार्यक्रमासाठी जाण्यास निघाले होते..कार्यक्रमासाठी दागिने खरेदी करण्याच्या उद्देशाने त्यांनी आपली नेक्सॉन कार (एमएच १९ सीझेड ८११९) भातृमंडळ रोडवरील आयसीआयसीआय बँकेजवळ उभी केली आणि ते शेजारील तुलसी ज्वेलर्समध्ये गेले. खरेदी आटोपून दाम्पत्य काही वेळातच कारजवळ परतले असता, कारच्या मागील दरवाजाची काच फोडलेली असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले. कारमध्ये ठेवलेली सोन्याचे दागिने असलेली निळ्या रंगाची बॅग चोरट्यांनी लंपास केली होती..चोरीला गेलेल्या बॅगमध्ये ११ ग्रॅम वजनाची गळ्यातील शॉर्ट पोत, ६ ग्रॅमचे कानातील कर्णफुले आणि १० ग्रॅम वजनाच्या दोन सोन्याच्या अंगठ्या असा एकूण २७ ग्रॅम सोन्याचा ऐवज होता. या दागिन्यांची अंदाजे किंमत चार लाख रुपये आहे. घटनेची माहिती मिळताच पोलिस उपनिरीक्षक शुभम बरदाडे, पोलिस उपनिरीक्षक अख्तार शेख,.पोलिस कॉन्स्टेबल संतोष पेंडारकर आणि संतोष कुमावत यांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेत पाहणी केली. तपासासाठी फॉरेन्सिक टीम आणि ठसे तज्ज्ञांनाही पाचारण करण्यात आले आहे. भरदिवसा वर्दळीच्या ठिकाणी झालेल्या या चोरीमुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले असून, सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे पोलिसांनी तपासाची चक्रे वेगाने फिरवली आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.