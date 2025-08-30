नागपूर

Nagpur Crime: क्षुल्लक कारणावरून मारहाण, युवकाचा मृत्यू; एका आरोपीला जलालखेडा पोलिसांकडून अटक

Crime News: नरखेड तालुक्यातील जलालखेडा पोलिस ठाणे हद्दीत किरकोळ वादातून एका युवकाला मारहाण करण्यात आली. जखमी युवकाचा उपचारादरम्यान नागपूर येथे मृत्यू झाला आणि आरोपीला अटक करण्यात आली.
सकाळ वृत्तसेवा
जलालखेडा : नरखेड तालुक्यातील जलालखेडा पोलिस ठाणे हद्दीत येणा-या ग्राम बानोरचंद्र रोड, दावसा शिवार येथे किरकोळ वादातून झालेल्या मारहाणीतून एका युवकाचा मृत्यू झाला आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी एका आरोपीला अटक केली आहे.

