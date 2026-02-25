दिराने वहिनीला संपवलं, तिसऱ्या व्यक्तीशी संबंध असल्याचा संशय; रात्री शेतात बोलावून केली हत्या

पोंभूर्णा तालुक्यातील चेक खापरी येथे चुलत दिरानेच आपल्या वहिनीची गळा दाबून हत्या केली. ही घटना प्रेमसंबंधाच्या संशयातून घडल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे. रविवारी रात्री धनराज सोनटक्के यानं संजना सोनटक्के हिला रात्री साडे अकरा वाजता निर्जन ठिकाणी बोलावून गळा दाबून हत्या केली. त्यानंतर ही घटना सोमवारी दुपारी उघडकीस आली. या प्रकरणी गुन्हा दाखल केला असून आरोपीला अटक केली आहे. .याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, संजना रुपेश सोनटक्के (वय ३२, रा. चेक खापरी) असे मृत महिलेचे नाव आहे. तर धनराज यादव सोनटक्के (वय ३६, रा. चेक खापरी) असे आरोपीचे नाव आहे. मृत महिलेचे पाच वर्षांपासून चुलत दिर धनराज सोनटक्के याच्यासोबत प्रेमसंबंध होते. मात्र, आरोपी दिराला आपल्या व्यतिरिक्त तिसऱ्याशी महिलेचे प्रेमसंबंध असल्याचा संशय होता. या कारणावरून दोघांमध्ये वारंवार वाद होत होते..३० हजारांची लाच घेतली अन् फसला, उपसंचालकाकडे ४ कोटींची रोकड, कोट्यवधींचं सोन् आणि अनेक ठिकाणी फ्लॅट; ट्रॉली बॅगेत पैसे.संजना यांची हत्या केली त्या दिवशी संजना यांचा पती मुलाला घेऊन तेलंगनात एका कार्यक्रमाला गेला होता. सोमवारी पतीने संजनाला मेसेज पाठवला. पण त्यावर रिप्लाय न आल्यानं कॉल केला. कॉलही न उचलल्यानं दुपारी पती गावी आला. घरी आल्यानंतर शोध घेतला तरी पत्नी दिसली नाही. जेव्हा शेतात शोधायला गेले तेव्हा मृतदेह आढळून आला..काय घडलं?धनराज सोनटक्के याने रविवारी (ता. २२) रात्री साडे अकरा वाजताच्या सुमारास संजनाला घराजवळच असलेल्या विकास पिद्दुरकर यांच्या शेतात बोलवून वाद घातला. संतापाच्या भरात धनराजने वहिनीचा गळा दाबून खून केला. त्यानंतर तो घटनास्थळावरून पसार झाला. सोमवारला (ता. २३) दुपारी तीन वाजताच्या सुमारास शेतमालकाला शेतात संजनाचा मृतदेह दिसल्याने घटना उघडकीस आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.