दिराने वहिनीला संपवलं, तिसऱ्या व्यक्तीशी संबंध असल्याचा संशय; रात्री शेतात बोलावून केली हत्या

Crime News : रविवारी रात्री धनराज सोनटक्के यानं संजना सोनटक्के हिला रात्री साडे अकरा वाजता निर्जन ठिकाणी बोलावून गळा दाबून हत्या केली. या घटनेवेळी संजनाचा पती बाहेरगावी गेला होता. दुसऱ्या दिवशी हा प्रकार उघड झाला.
सकाळ डिजिटल टीम
पोंभूर्णा तालुक्यातील चेक खापरी येथे चुलत दिरानेच आपल्या वहिनीची गळा दाबून हत्या केली. ही घटना प्रेमसंबंधाच्या संशयातून घडल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे. रविवारी रात्री धनराज सोनटक्के यानं संजना सोनटक्के हिला रात्री साडे अकरा वाजता निर्जन ठिकाणी बोलावून गळा दाबून हत्या केली. त्यानंतर ही घटना सोमवारी दुपारी उघडकीस आली. या प्रकरणी गुन्हा दाखल केला असून आरोपीला अटक केली आहे.

