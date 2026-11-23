साळवा: दूध उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी असून मांडळ एरियात २१ नोव्हेंबर २०२६ पासून हाय फॅट आणि लो फॅट दुधाचे नवीन दरपत्रक लागू करण्यात आले आहे. ‘रेट कोड करंजा’नुसार हे दर निश्चित करण्यात आले असून दुधातील फॅट, एसएनएफ आणि सीएलआरच्या प्रमाणानुसार शेतकऱ्यांना दूधदर मिळणार आहेत. वाढत्या चारा आणि पशुखाद्याच्या खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर या नव्या दरांमुळे पशुपालकांना आर्थिक आधार मिळण्याची अपेक्षा आहे..हाय फॅट दरपत्रकानुसार ६ फॅट व ९.१ एसएनएफ असलेल्या दुधाला प्रतिलिटर ५० रुपये, ६.५ फॅट व ९.२ एसएनएफला ५३.५० रुपये, तर ७ फॅट व ९.३ एसएनएफला ५७ रुपये दर मिळणार आहे. तसेच ८ फॅटला ६४ रुपये, ९ फॅटला ७१ रुपये आणि १० फॅटला ७८ रुपये दर निश्चित करण्यात आला आहे. ५.१ फॅटसाठी ४२.३४ रुपये दर नमूद आहे..लो फॅट दरपत्रकानुसार ३.१ फॅट व ८.५ एसएनएफला ३८.३० रुपये, ३.५ फॅट व ८.६ एसएनएफला ३९.६० रुपये, ४ फॅट व ८.७ एसएनएफला ४१.२० रुपये, ४.५ फॅट व ८.८ एसएनएफला ४२.८० रुपये, तर ५ फॅट व ८.९ एसएनएफला ४४.४० रुपये प्रतिलिटर दर मिळणार आहे.सीएलआर ३० ते २६ या मर्यादेत असल्यास त्यानुसार दरात बदल होणार आहे. सीएलआर अधिक असल्यास दर अधिक मिळू शकतो. त्यामुळे दूध उत्पादकांनी दूध संकलनावेळी फॅट, एसएनएफ आणि सीएलआर तपासून पावती घ्यावी. तसेच नवीन दरपत्रकानुसार योग्य पैसे मिळत असल्याची खात्री करावी..चारा आणि पशुखाद्याचे वाढते दर पाहता या नवीन दरांमुळे दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.हाय फॅट दूध दर(प्रतिलिटर)फॅट एसएनएफ दर (रु.)५.१ — ४२.३४६.० ९.१ ५०.००६.५ ९.२ ५३.५०७.० ९.३ ५७.००८.० ९.५ ६४.००९.० ९.५ ७१.००१०.० ९.५ ७८.००लो फॅट दूध दर(प्रतिलिटर)फॅट एसएनएफ दर (रु.)३.१ ८.५ ३८.३०३.५ ८.६ ३९.६०४.० ८.७ ४१.२०४.५ ८.८ ४२.८०५.० ८.९ ४४.४०.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.