forest Department: आता हमीपत्र द्यावे लागणार! वन्यप्राणी प्रगणनेला जाताय का?...सावधान; अनुचित घटनेला सहभागी होणारा राहील जबाबदार..

नागपूर: जंगलातील रात्रीची गूढ शांतता, अधूनमधून कानावर पडणारे वन्यप्राण्यांचे आवाज आणि पाणवठ्यावर तहान भागवण्यासाठी येणाऱ्या तृणभक्षी, हिंस्र प्राण्यांचे दर्शन... निसर्गप्रेमींसाठी पर्वणी ठरणारी वन्यप्राणी प्रगणना बौद्धपौर्णिमेच्या पर्वावर १ व २ मेच्या रात्री होणार आहे. यंदा या उपक्रमात सहभागी होणाऱ्यांना हमीपत्र द्यावे लागणार आहे. .जंगलात घडणाऱ्या कोणत्याही अनपेक्षित घटनेला शासन किंवा वनविभाग जबाबदार राहणार नाही, याची स्पष्ट कल्पना सहभागींना दिली जाणार आहे. म्हणजेच सहभागींनाच स्वतःची काळजी स्वतः घ्यावी लागणार आहे..बुद्धपौर्णिमेच्या रात्री चंद्राच्या लख्ख प्रकाशात वन्यप्राण्यांची प्रगणना केली जाणार आहे. यामध्ये वनातील वन्यप्राण्यांचे अस्तित्व, त्यांच्या संख्येत झालेला बदल आणि विलुप्त होणाऱ्या प्रजातींची नोंद घेतली जाईल. वाघांच्या संख्येचा अंदाज घेण्यासाठी हा उपक्रम अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. मेळघाट, ताडोबा-अंधारी, पेंच, बोर, नवेगाव-नागझिरा आणि सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पांत विशेष तयारी करण्याचे निर्देश प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) यांनी पत्राद्वारे दिले आहेत..आवश्यक सोयी करण्याची सूचनाहा उपक्रम राबवताना जंगलातील अग्निप्रतिबंधक कामे, शिकार प्रतिबंधक गस्त आणि इतर संरक्षण कामांवर कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही, याची दक्षता घेण्याच्या सूचना वनविभागाने दिल्या आहेत. उपक्रमात सहभागी स्वयंसेवक व निसर्गप्रेमींसाठी पिण्याचे पाणी व इतर मूलभूत सोयी पुरवण्याचीही सूचना देण्यात आली आहे..नियोजित सफारींना सूट मिळण्याची शक्यतानिसर्गानुभवाचा कार्यक्रम विनाअडथळा पार पडावा आणि वन्यप्राण्यांच्या आवागमनात मानवी हस्तक्षेप होऊ नये, यासाठी १ आणि २ मे रोजी कोअर, बफर व नियमित पर्यटन क्षेत्र पूर्णपणे बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यामुळे वन्यप्राण्यांना मुक्त संचार करता येईल. काही व्याघ्र प्रकल्पांत जंगल सफारीसाठी पूर्वीच बुकिंग पूर्ण झाले असल्याने मुख्यालयाकडून अशा सफारींना सूट मिळण्याची शक्यता आहे.