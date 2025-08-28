Manoj Jarange: हिंदूंच्या महत्त्वाच्या सणकाळात... मनोज जरांगेंच्या आंदोलनावर बावनकुळेंचे परखड मत, फडणवीसांवरील टीकेचा निषेध

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलन मुंबईच्या दिशेने निघाले आहे. यावर भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी परखड मत व्यक्त केले आहे. हिंदूंच्या महत्त्वाच्या सणकाळात आंदोलन करण्याऐवजी चार दिवस थांबता आले असते, असे त्यांनी म्हटले आहे. मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले, परंतु सामाजिक संतुलन बिघडणार नाही याची काळजी घ्यावी लागेल, असेही त्यांनी नमूद केले..मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षणचंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, 2014 मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण दिले होते. एकनाथ शिंदे यांनीही मराठा समाजाला न्याय देण्याचे प्रयत्न केले आहेत. मात्र, उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारच्या काळात हे आरक्षण न्यायालयात टिकले नाही. त्यामुळे मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्याबाबत सरकारने चर्चेची तयारी दर्शवली आहे. बावनकुळे यांनी ठामपणे सांगितले की, एका समाजाचे आरक्षण काढून दुसऱ्या समाजाला देणे संविधानिकदृष्ट्या आणि सामाजिकदृष्ट्या योग्य नाही. यामुळे सामाजिक तेढ निर्माण होऊ शकते..Maratha Reservation : मनोज जरांगेंच्या मोर्चाला थोपवण्यासाठी सरकारचा नवा प्लॅन? शिर्डीत दोन दिग्गज नेत्यांची गुप्त बैठक, आंदोलकांमध्ये उडाली खळबळ.काँग्रेसच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्हबावनकुळे यांनी काँग्रेसच्या नेत्यांवरही प्रश्न उपस्थित केले. राहुल गांधी आणि इतर काँग्रेस नेते ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाचे समर्थन करतात, परंतु काही नेते मराठा समाजाला ओबीसीच्या कोट्यातून आरक्षण देण्याची मागणी करतात. “काँग्रेसने आपली भूमिका स्पष्ट करावी. ओबीसींचे आरक्षण कमी करून मराठा समाजाला द्यायचे आहे का?” असा सवाल त्यांनी केला. विशेषत: नाना पटोले आणि बाळासाहेब थोरात यांनी जरांगे यांना पाठिंबा दर्शवला आहे, परंतु त्यांनी ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाबाबत स्पष्टता आणावी, अशी मागणी बावनकुळे यांनी केली..देवेंद्र फडणवीस यांच्यावरील टीकेचा निषेधमराठा समाजाच्या काही आंदोलकांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर वैयक्तिक टीका केल्याबद्दल बावनकुळे यांनी नाराजी व्यक्त केली. “फडणवीस यांनी मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी ऐतिहासिक निर्णय घेतले. त्यांच्यावर वैयक्तिक टीका करणे चुकीचे आहे,” असे ते म्हणाले. फडणवीस यांचे नेतृत्व अष्टपैलू असून, त्यांनी महाराष्ट्राच्या विकासासाठी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. त्यांच्यावर जातीच्या आधारावर टीका करणे योग्य नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले..राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाची भूमिकाराष्ट्रीय ओबीसी महासंघानेही मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्याचे समर्थन केले आहे. “कोणत्याही समाजाचे आरक्षण कमी न करता मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण द्यावे,” अशी त्यांची भूमिका आहे. बावनकुळे यांनी यावर सहमती दर्शवली आणि काँग्रेसला पुन्हा एकदा आपली भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले. “नाना पटोले, विजय वडेट्टीवार यांनी ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाबाबत गप्प का बसावे?” असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.सामाजिक एकतेची गरजमराठा आरक्षणाचा मुद्दा संवेदनशील असून, यावर सर्वसमावेशक चर्चा होणे गरजेचे आहे. बावनकुळे यांनी सरकारच्या चर्चेच्या तयारीवर भर देताना सामाजिक संतुलन राखण्याचे आवाहन केले. मराठा समाजाच्या मागण्यांचा आदर करताना इतर समाजांचे हक्कही अबाधित राहावेत, यासाठी सर्वांनी एकत्र येण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली..Maratha Reservation : मनोज जरांगे पाटील शिवनेरीवर, शिवरायांना अभिवादन करून मुंबईला जाणार; पुण्यात वाहतुकीत बदल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.