Chaturmas, Guru Shukra Asta: बँड, बाजा, बारात आता २०२७ मध्येच; चातुर्मास, गुरू- शुक्राचा अस्त व सिंहस्थामुळे लांबले विवाहाचे मुहूर्त

नागपूर: येत्या २५ जुलै ते २१ नोव्हेंबरपर्यंत चातुर्मास असून, गुरुचा अस्त २७ जुलै ते १० ऑगस्ट आणि शुक्राचा अस्त १९ ते २८ ऑक्टोबरदरम्यान आहे. याशिवाय ३१ ऑक्टोबर ते २४ जानेवारी २०२७ पर्यंत गुरू सिंह राशीत असल्याने व सिंहस्थ काळाचा दोष असल्यामुळे या कालावधीत विवाहाचे शुद्ध मुहूर्त राहणार नसल्याची माहिती, आंतरराष्ट्रीय ज्योतिषाचार्य डॉ. अनिल नागेश वैद्य यांनी दिली आहे..डॉ. वैद्य यांच्या मते, वरील कारणांमुळे २५ जुलै ते २४ जानेवारी २०२७ पर्यंत विवाह मुहूर्त राहणार नाहीत. त्यामुळे या काळात एकही मुहूर्त राहणार नाहीत. त्यामुळे विवाहाचा हंगाम अर्थात बँड, बाजा, बारात आता एकदम २६ जानेवारी २०२७ पासून सुरू होणार आहे. हे मुहूर्त जुलै २०२७ मध्ये संपणार आहे..Nagpur High Court: महिनाभरात सर्व प्रकरणांची उत्तरे देऊ; उच्च न्यायालयात नगरविकास विभागाची ग्वाही.या कालावधीत एकूण ७५ दिवस शुद्ध विवाह मुहूर्त आहेत. त्यामुळे ज्यांचे लग्न ठरलेले आहेत, त्यांना आता जानेवारी २०२७ पर्यंत थांबावे लागणार असल्याचे डॉ. वैद्य यांनी सांगितले..अडीअडचणीच्या वेळेसाठी गौण मुहूर्तडॉ. वैद्य यांच्या मते, ज्यांना काही अडचण असेल किंवा जे मुहूर्त पाळत नाही, त्यांच्यासाठी सिंहस्थ काळातील मुहूर्त पंचांगकर्त्यांनी काढलेले आहे. याला ज्योतिष्याच्या भाषेत गौण मुहूर्त म्हणतात. असे गौण मुहूर्त फक्त अडीअडचणीच्या वेळेस काढतात..Pune Traffic Advisory : 'कॉक्रोच जनता पार्टी'चा आज मोर्चा! पुण्यात वाहतुकीत बदल, पर्यायी मार्ग कोणते?.ज्यावेळेस देशात आणीबाणी असेल किंवा परदेशातील लोकांना भारतात येऊन लग्न करायचे असेल, ज्यांना इतर वेळी रजा नसतील किंवा प्रौढ कुमारिका तसेच घरी कुणी खूपच आजारी असेल आणि त्यांच्यासमोर लग्न काढणे हा एकच पर्याय असेल, त्यांना असे ज्योतिषीच्या मदतीने मुहूर्त काढून दिले जाऊ शकतील, असेही डॉ. अनिल वैद्य यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.