Nagpur News: जिल्ह्यात ५५० किलोमीटर पांदण रस्त्यांचे बांधकाम; तीन वर्षांत ५४ कोटी ६७ लाख ६७ हजारांचा निधी खर्च

नागपूर : पांदण रस्ते नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना शेतीची वहिवाट करताना अनेक अडचण येतात. मात्र, त्या अडचणीवर मात करण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने तीन वर्षांत ५५० किलोमीटर पांदण रस्त्यांची निर्मिती केली. याकरिता ५४ कोटी ६७ लाख ६७ हजारांचा निधी खर्च केला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांची वादातून सुटका झाल्याचे दिसते..ग्रामीण भागात शेतीची वहिवाट करताना रस्त्याची मोठी आडकाठी येते. यातून दोन शेतकऱ्यांमध्ये धुऱ्यावरून भांडण तंटे होतात. भांडण आणि पांदण रस्त्याचे प्रकरण न्यायालयात गेल्याने अनेक वर्षे शेतकऱ्यांची अडचण होते..यासाठी राज्य शासनाने मातोश्री समृद्धी शेत, पांदण रस्ते योजना सुरू केली. यातून गावागावात पांदण रस्त्यांचे बांधकाम करण्यात आले. जिल्ह्यात २०२२ ते २०२५ पर्यंत ५५० किमी पांदण रस्त्याचे बांधकाम करण्यात आले. याकरिता ५४ कोटी ६७ लाखांचा खर्च झाला..राज्य शासनाच्या नियोजन विभाग (रोहयो) यांच्या निर्णयानुसार मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत/पांदण रस्ते योजनेची अंमलबजावणी जिल्ह्यात झाली. यात एका किलोमीटर पांदण रस्त्यास सरासरी १० लाखांचा खर्च येतो. अतिक्रमण काढणे, दोन्ही बाजूंनी चर खोदणे, उपलब्ध मातीमधून रस्ता तयार करणे, पाणी टाकून रोडरोलरद्वारे फिरवणे यासाठी जेसीबी, पोकलेनसारख्या यंत्रसामग्रीचे तालुकानिहाय प्रतितास दर निश्चित करण्यात आले आहेत..Pune Traffic : कात्रज-कोंढवा रस्त्यासाठी २२० कोटींचे वर्गीकरण, स्थायी समितीच्या बैठकीत निर्णय.या योजनेमुळे शेतमालाची वाहतूक वर्षभर सुलभ झाली असून, बाजारपेठेशी जोडणी वाढली आहे. शेतमालाचे साठवण, विक्री आणि कृषी उत्पादनांची गुणवत्ता सुधारण्यात या रस्त्यांचा मोलाचा वाटा असल्याचे ग्रामस्थांकडून सांगण्यात येत आहे..ग्रामीण भागातील पांदण रस्त्यांचे जाळे तयार करून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न योजनेच्या माध्यमातून करण्यात आला. जिल्ह्यात ५५० किलोमीटरचे रस्त्याचे जाळ तयार करण्यात आले. येणाऱ्या काळात यामध्ये आणखी वाढ करण्यात येणार आहे. यातून शेकडो शेतकरी समस्यांवर मात करणार आहेत.-विनायक महामुनी, सीईओ, जिल्हा परिषदगेल्या तीन वर्षांत मिळालेल्या निधीची पुरेपूर उपयोग करून पांदण रस्त्यांचे बांधकाम योजनेतून करण्यात आले. पांदण रस्त्यावर अनेक ठिकाणी अतिक्रमण असते. ते काढताना त्रास होतो. मात्र, रस्त्यांचे बांधकाम करणे आवश्यक आहे. याकरिता जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने ते करून दाखविले. ५५० किलोमीटर पांदण रस्त्याचे बांधकाम करण्यात आले.-कल्पना इखार, कार्यकारी अभियंता,बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद नागपूर.