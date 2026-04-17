Nagpur News: विश्व मांगल्य सभेच्या माध्यमातून ‘मातृ शक्ती’ जागरण; सोळा वर्षांपासून देश-विदेशात विविध कार्यक्रमांचे आयोजन

नागपूर: अजनगाव सूर्जी येथील देवनाथ मठाचे पीठाधीश्वर जितेंद्रनाथ महाराजांनी स्थापन केलेल्या विश्व मांगल्य सभेच्या माध्यमातून 'मातृ शक्ती' जागरणाचे कार्य गेल्या १६ वर्षांपासून अविरत सुरू आहे. प्रत्येक स्त्रीमधील मातृत्वाची शक्ती ओळखून संस्कारक्षम पिढी घडवण्याचे कार्य करणे, संस्थेचा उद्देश आहे. ही सभा महिलांच्या सदाचार सभा, बालसंस्कार वर्ग आणि विविध संस्कृती आधारत कार्यक्रमांच्या माध्यमातून कार्य करते..स्त्री हा कुटुंबाचा आधार आहे. कुटुंबाला संस्कारक्षम करणे, हे कार्य स्त्रीच्याच माध्यमातून होत असते. राजमाता जिजाऊ यांनी शिवाजी महाराजांना घडवले. त्यांचाच आदर्श डोळ्यासमोर ठेवून प्रत्येक स्त्रीने संस्कारक्षम पिढी घडवावी, हा विश्व मांगल्य सभेच्या कार्याचा उद्देश असल्याचे सभेच्या कार्यकर्त्या गौरी बोराळे यांनी सांगितले..विश्व मांगल्य सभेच्या सदस्य महिलांसाठी दर महिन्याला 'सदाचार सभा' या मासिक संमेलनाचे आयोजन करण्यात येते. त्यात स्त्री जीवन, कुटुंब, राष्ट्रहित आदी विषयांवर मंथन केले जाते. दरवर्षी विश्व मांगल्य सभेतर्फे आयोजित वार्षिक संमेलनात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत उपस्थित महिलांना मार्गदर्शन करतात.."महिला समाजाचा महत्त्वाचा घटक आहेत. संसार सांभाळून आपण समाजाचेही देणे लागतो, हे लक्षात घेऊन थोडा वेळ समाजासाठी द्यावा आणि पाश्चात्यांचे अंधानुकरण करण्याच्या काळात वाढत्या वयाच्या मुलांना भारतीय संस्कृती आणि संस्कारांचे महत्त्व पटवून देत त्यांना योग्य नागरिक बनविण्याच्या दृष्टीने महिलांनी कार्य करावे, यासाठी विश्व मांगल्य सभा कार्यरत आहे."-गौरी बोराळे, नागपूर प्रांत संयोजिका..संस्थेची प्रमुख वैशिष्ट्येभारतीय संस्कृती, परंपरा आणि राष्ट्रप्रेमाची जोपासनामहिला आणि बालकांवर संस्कार करण्यावर भर.उपक्रममहिलांसाठी प्रबोधनपर कार्यशाळा आणि संवादबालसंस्कार वर्गआषाढी एकादशीला बालदिंडी, स्तोत्र पठण, कुंकुम अर्चन'विश्व मांगल्य संवादिनी' हे त्रैमासिकमहाविद्यालयीन तरुणींसाठी 'विश्व मांगल्य छात्र सभा'