नागपूर - व्यवस्थापन अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी घेतल्या जाणाऱ्या एमबीए, एमएमएस, पीजीडीएम व पीजीसीएम या चार अभ्यासक्रमाच्या सीईटी परीक्षेच्या स्वरूपात महाराष्ट्र राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाने महत्त्वपूर्ण बदल केला आहे. २०२७-२८ या शैक्षणिक सत्रापासून परीक्षेतील प्रश्नांची संख्या २०० वरून १५०, तर एकूण गुण २०० वरून १५० करण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर परीक्षेचा कालावधीही १५० मिनिटांवरून १२० मिनिटे करण्यात आला आहे. .एमबीए आणि एमएमएस सीईटीमध्ये पाच पर्याय असलेले २०० बहुपर्यायी वस्तुनिष्ठ प्रश्न विचारले जात होते. प्रत्येक प्रश्नाला एक गुण होता. आता सुधारित पद्धतीनुसार १५० प्रश्नांसाठी १५० गुण असतील. विशेष म्हणजे, परीक्षेत निगेटिव्ह मार्किंगची पद्धत कायम नसणार आहे. परीक्षा ऑनलाइन संगणकाधारित आणि इंग्रजी माध्यमातून घेतली जाईल. याशिवाय सुधारित अभ्यासक्रमानुसार प्रश्नपत्रिकेचे तीन मुख्य विभाग असतील..लॉजिकल आणि ॲब्स्ट्रॅक्ट रिझनिंग, कॉन्टिटेटिव्ह ॲप्टिट्यूड तसेच व्हर्बल ॲबिलिटी आणि रिडिंग कॉम्प्रेहेन्शन या विभागांचा समावेश आहे. लॉजिकल रिझनिंगचे ६०, ॲब्स्ट्रॅक्ट रिझनिंगचे १०, कॉन्टिटेटिव्ह ॲप्टिट्यूडचे ४० आणि व्हर्बल ॲबिलिटी व रिडिंग कॉम्प्रेहेन्शनचे ४० प्रश्न असतील. अशा प्रकारे एकूण १५० प्रश्नांची प्रश्नपत्रिका असेल. विशेष म्हणजे, या प्रश्नावर निगेटीव्ह मार्किग राहणार नाही..पीजीडीएम, पीजीसीएमलाही लागूयंदा प्रथमच पीजीडीएम (पोस्ट ग्रॅज्युएट डिप्लोमा इन मॅनेजमेंट) आणि पीजीसीएम (पोस्ट ग्रॅज्युएट सर्टिफिकेट इन मॅनेजमेंट) या दोन अभ्यासक्रमांचा सीईटीमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. या दोन्ही अभ्यासक्रमांसाठीही एमबीए आणि एमएमएसप्रमाणेच अभ्यासक्रम, प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप आणि गुणांकन पद्धत लागू राहणार आहे. विद्यार्थ्यांनी सुधारित अभ्यासक्रमाची माहिती सीईटी कक्षाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर तपासण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे..तपशील - जुनी पद्धत - नवी पद्धतएकूण प्रश्न - २०० - १५०एकूण गुण - २०० - १५०परीक्षेचा वेळ - १५० मिनिटे - १२० मिनिटेप्रत्येक प्रश्न - १ गुण - १ गुण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.