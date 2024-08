Nagpur Drug Case : नागपूर होतेय एमडी हब; १५० पेडलरला अटक तरीही विक्रीतही वाढ, मुख्य सूत्रधार सापडेना!

MD hub nagpur police arrested 150 peddlers but increase in sales who is mastermind of this sakal

सकाळ वृत्तसेवा नागपूर : अंमली पदार्थाविरोधात पोलिसांनी अभियान सुरू करीत, गेल्या सहा महिन्यात चार कोटी रुपयांचे अंमली पदार्थ (ड्रग्ज) जप्त केले. या कारवाईत १५० पेडलरला अटकही करण्यात आली. मात्र, त्यानंतरही एमडीचा वापर कमी होण्याऐवजी वाढल्याचे दिसून येत आहे. Loading content, please wait...