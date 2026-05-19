नागपूर

Nagpur News: आमचा गाव सुटला, अन् नव्या गावात काइ सोय नाय जी; मेधा पाटकरांसमोर टेकेपारवासीयांचा समस्यांचा पाढा

Villagers Narrate Their Struggles Before Medha Patkar : टेकेपार गावातील पुनर्वसित नागरिकांनी सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांच्यासमोर गावातील मूलभूत सुविधांच्या अभावाची व्यथा मांडली.
Nagpur News

Nagpur News

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर: जुना गाव सुटला, अन् नव्या गावात काय सोय नाय जी... पान्याची वानवा, बिमार पडलो तरी डाक्टर डोऱ्याले दिसत नाय. पोरायले शिकाले एकच अंगणवाडी हाय, पोरायले कोस भर दूर धाडावं लागते. मानूस खपला तरी त्याले जाराले कोसभर दूर न्या लागते. सरकारने पुनर्वसन तर केला, पण सोयी काहीच दिल्ल्या नाय... या प्रतिक्रिया होत्या टेकेपार येथील नागरिकांच्या. ज्यांचे जुन्या गावातून नवीन गावात पुनर्वसन करण्यात आले.

Loading content, please wait...
Nagpur
village
vidarbha