Nagpur News: आमचा गाव सुटला, अन् नव्या गावात काइ सोय नाय जी; मेधा पाटकरांसमोर टेकेपारवासीयांचा समस्यांचा पाढा

नागपूर: जुना गाव सुटला, अन् नव्या गावात काय सोय नाय जी... पान्याची वानवा, बिमार पडलो तरी डाक्टर डोऱ्याले दिसत नाय. पोरायले शिकाले एकच अंगणवाडी हाय, पोरायले कोस भर दूर धाडावं लागते. मानूस खपला तरी त्याले जाराले कोसभर दूर न्या लागते. सरकारने पुनर्वसन तर केला, पण सोयी काहीच दिल्ल्या नाय... या प्रतिक्रिया होत्या टेकेपार येथील नागरिकांच्या. ज्यांचे जुन्या गावातून नवीन गावात पुनर्वसन करण्यात आले..मात्र, तेथे आजही प्राथमिक सुविधांचा अभाव आहे. रविवारी (ता. १७) नर्मदा बचाव आंदोलन समितीच्या संस्थापक व सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांनी या गावाला भेट दिली. त्यावेळी गावकऱ्यांनी त्यांच्यासमोर आपली कैफियत मांडली.३५० घरांचे पुनर्वसन झालेल्या गावात आजही प्राथमिक सोसी-सुविधांचा अभाव आहे. १५०० लोकवस्ती असलेल्या गावासाठी फक्त ५ हातपंपांची सोय करण्यात आली आहे. ते पाणी किती गावकऱ्यांना पुरणार, हा प्रश्नच आहे. अंगणवाडीत शिकणारी ५६ मुले आहेत. संख्येनुसार त्यांच्यासाठी किमान तीन अंगणवाड्यांची सोय करणे अपेक्षित होते.मात्र, गावात फक्त एकच अंगणवाडी आहे. पहिल्या इयत्तेपासून पुढचे शिक्षण घ्यायचे असेल, तर जवळील मानेगाव किंवा सिल्ली या गावी जावे लागते. ही गावे टेकेपारपासून चार किमीवर आहेत. त्यामुळे इतक्या लहान मुलांना पाठवायचे कसे. मुलांना शाळेत जाताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. मुलींना एकटीला शाळेत पाठवणे पालकांसाठी एक संकटच ठरते.गावातील स्मशानभूमी पूर्वी गावाच्या जवळ होती. आता मात्र नवीन गावापासून स्मशानभूमीची जागा साडेतीन किलोमीटर अंतरावर आहे. रस्ता देखील कच्चा आहे. पावसाळ्याच्या दिवसात या रस्त्याने एखाद्याला अंत्यसंस्कारासाठी नेणे म्हणजे तारेवरची कसरतच असते..गावात नावालाही आरोग्य सुविधा नाहीत. आरोग्य उपकेंद्र चार किलोमीटर अंतरावर असलेल्या सिल्ली या गावी आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्र मानेगाव येथे आहे. शासनाकडून गावात परिचारिका नेमलेल्या नाहीत. उपकेंद्रातून १५ दिवसांनी लसीकरणासाठी परिचारिका येतात. पण वेळेवर कोणाची प्रकृती बिघडली, तर त्याला सिल्ली किंवा मानेगाव येथेच न्यावे लागते..गावाच्या बाहेरून टेकेपार उपसा सिंचन योजनेचा कालवा जातो. कालवा खाली आणि जमीन वर असल्याने पंपाचा वापर केल्याशिवाय ते पाणी शेतीला देता येत नाही. त्यासाठी पंपाने पाण्याचा उपसा करावा लागतो. हे पाणी शेतीला द्यायचे असेल, तर शेतकऱ्याला एका एकरमागे साडेतीन हजार रुपये मोजावे लागतात. पंपाची आणि पाईपलाईनची सोय स्वतः करावी लागते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना हे परवडण्यासारखे नाही. सिंचनाच्या देखरेखीसाठी निवासस्थाने व कार्यालय बांधण्यात आले होते. मात्र संबंधित विभागाच्या दुर्लक्षामुळे या इमारतीच्या खिडक्या, दारे लोकांनी तोडून नेली आहेत. एकूणच पाणी, शिक्षण आणि आरोग्य यापैकी कोणत्याही प्राथमिक सुविधा टेकेपारवासीयांना मिळाल्या नसल्याने त्यांना आजही अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे.."नहराच्या रस्त्यानेच मानेगाव किंवा इतरत्र जावे लागते. मात्र रात्री कोणाला जायचे काम पडले, तर नहराला पक्का रस्ता नाही. विजेची सोयही नाही. विद्युत खांब आणि पथदिवे नसल्याने वाहन घसरून नहरात पडण्याचीही भीती आहे. पावसाळ्याच्या दिवसांत रस्त्यावर चिखल होत असल्याने वाहन घसरण्याच्या घटना अनेकदा घडतात. त्यामुळे अपघात होऊन नहरात वाहून जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यासाठी वारंवार मागणी केली. पथदिवे नसल्याने नहराच्या रस्त्याने रात्री येणे कठीण होते."-प्रियंका कुंभलकर, सरपंच टेकेपार.