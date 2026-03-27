Nagpur News : महिलेच्या पोटातून काढला १३ किलो वजनाचा फुटबॉलच्या आकाराचा ट्यूमर

नागपूर - तेहत्तीस वर्षीय महिलेच्या पोटातील तब्बल १३ किलो वजनाचा, फुटबॉलच्या आकाराचा ट्यूमर यशस्वीरित्या काढून तिचे प्राण वाचविण्यात नागपुरातील डॉक्टरांना यश आले. अत्यंत गुंतागुंतीच्या शस्त्रक्रियेमुळे रुग्णाला नवजीवन मिळाले. ती सध्या ठणठणीत आहे..सहा महिन्यांपासून ही महिला पोटात होणाऱ्या वेदना सहन करीत होती. पोटाला सूज आली होती. सतत जडपणा जाणवत होता. दिवसेंदिवस पोट फुगत होते. यामुळे दैनंदिन जीवनशैली बदलली. दिवसेंदिवस वेदना असह्य होत होत्या. रुग्णालयात आल्यानंतर तपासणी करण्यात आल्या. अंडाशयात 'म्युसिनस न्योप्लाझम' हा दुर्मिळ ट्यूमर निदानातून पुढे आले..उपचारासाठी नागपूरमधील मॅक्स हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले. तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या पथकाने ट्यूमर वैद्यकीय मंडळात चर्चा केली. उपचाराचे नियोजन केले. शस्त्रक्रियेपूर्वी रुग्णाला चार सायकल किमोथेरपी देण्यात आल्या. यामुळे ट्यूमरचा भार काही प्रमाणात कमी झाला. त्यानंतर 'साइटोरेडक्टिव्ह' शस्त्रक्रियेचा निर्णय घेण्यात आला..शस्त्रक्रियेदरम्यान ट्यूमरचा आकार ३३ बाय २२ से.मी. इतका मोठा असल्याचे आढळले. फुटबॉलच्या आकार असलेल्या ट्यूमरचा बाजूच्या अवयवांवर दबाव येत होता. डॉक्टरांनी अत्यंत कौशल्याने ट्यूमर काढला. ट्यूमर उजव्या अंडाशयापर्यंत आणि अपेंडिक्सपर्यंत पसरला होता. यामुळे उजवे अंडाशय, अपेंडिक्स आणि मोठ्या आतड्याचा काही भागही काढावा लागला. संचालक डॉ. अमोल डोंगरे, सर्जिकल ऑन्कोलॉजीचे डॉ. कवडू जवादे यांच्या मार्गदर्शनात ही शस्त्रक्रिया यशस्वी करण्यात आली. गुंतागुंतीच्या या शस्त्रक्रियेनंतर रुग्णाची प्रकृती सध्या स्थिर आहे. तिला कोणताही त्रास नाही. रुग्णालयातून सुटी देण्यात आली. सध्या ती नियमित तपासण्या घेत असून पूर्णपणे बरी होत आहे..एवढ्या मोठ्या वजनाचा पोटातील ट्यूमर शस्त्रक्रियेच्या मदतीने बाहेर काढण्याचा हा प्रसंग जीवावर बेतणारा ठरू शकतो. ट्यूमर वाढत असल्याचे निदान डॉक्टरांनी केले. त्यासाठी अवघड शस्त्रक्रिया करावी लागते. परंतु अलीकडे बदलत्या तंत्रज्ञानामुळे वेदनारहित शस्त्रक्रिया असते.- डॉ. कवडू जवादे, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, नागपूर.