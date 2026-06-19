Nagpur: ‘सीएलबीपी सिस्टम’चे जाळे देशभरात; प्रत्येक शहरात एजंटची नियुक्ती; ‘मर्चंट कॉइन’च्या नावाने फसवणुकीचे प्रकरण

नागपूर: ‘मर्चंट कॉइन’च्या नावाने फसवणूक करणाऱ्या ‘सीएलबीपी सिस्टम प्रा. कलेक्शन’ कंपनीचे जाळे देशभरात विस्तारले असल्याची माहिती पोलिस उपायुक्त दीपक अग्रवाल यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. .कंपनीच्या ‘फ्युचर डिजिटल असेट’ योजनेची माहिती देण्यासाठी देशभरात एजंटची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांच्याद्वारे नागरिकांना हेरून योजनेची माहिती देत गुंतवणूक करण्यास भाग पाडले जाते. यासाठी त्यांना आकर्षक कमिशनचेही आमिष दाखविण्यात येत होते. ठकबाजांच्या कार्यपद्धतीची सविस्तर माहिती दीपक अग्रवाल यांनी दिली..Lote MIDC Water Crisis : कोकणातील उद्योगांवर 40 वर्षांत प्रथमच मोठं संकट! 15 जूनपासून एमआयडीसीचे पंपिंग स्टेशन बंद; पुढील दोन दिवसांत सर्व कंपन्या कुलूप लावणार.शंभर दिवसांत दुप्पट परताव्याचे आमिषआरोपींनी गुंतवणूकदारांना अल्पावधीत मोठ्या नफ्याचे स्वप्न दाखवून जाळ्यात ओढले. ‘फ्री कॉइन’ योजनेत ५ हजार रुपयांची गुंतवणूक केल्यास १०० दिवसांत १२ हजार ५०० रुपये परत मिळतील, तर साखळी पद्धतीच्या (चेन सिस्टिम) योजनेअंतर्गत प्रत्येक सदस्याला नऊ नवीन सदस्य जोडण्याचे टास्क दिले जात होते. सदस्यसंख्या वाढवत नेल्यास प्रत्येकी एक हजार रुपये कमिशन मिळणार होते. ‘मर्चंट कॉइन’चे दर झपाट्याने वाढणार असल्याचे सांगून गुंतवणूकदारांकडून मोठ्या प्रमाणात रक्कम उकळण्यात आल्याचे तपासात उघड झाले आहे..Amravati: काँग्रेसच्या नगरसेवकांचे आदेश मोडून मतदान ; विधान परिषद निवडणूक; ४५१ पैकी ४२७ मतदारांनी बजावला हक्क.१५ कोटींहून अधिकची गुंतवणूककंपनीने महाराष्ट्रासह विविध राज्यांत जाळे विस्तारले असून तब्बल ३१ हजार ११७ गुंतवणूकदार जोडले गेल्याची माहिती समोर आली आहे. त्याद्वारे सुमारे १५ कोटी ५८ हजार ६५ हजारावर रुपयांची गुंतवणूक झाली. कंपनीच्या पोर्टलवर १० लाख २४ हजार ७९४ युजर्सची नोंदणी झाल्याचे आढळून आले. विशेष म्हणजे, सुमारे ६०० नागपूरकरांनी या योजनेत गुंतवणूक केल्याचे प्राथमिक तपासात निष्पन्न झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.