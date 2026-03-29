Nagpur News: मिहानमधील ३३ कंपन्यांना नोटीस; जमीन बळकावणाऱ्यांवर कारवाई ; काम सुरू न केल्यास भूखंड रद्द होणार

नागपूर: मिहान प्रकल्पात जमीन घेऊनही दीर्घकाळापासून प्रत्यक्ष काम सुरू न करणाऱ्या कंपन्यांविरुद्ध प्रशासनाने आता आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. विकास आयुक्त कार्यालयामार्फत अशा ३३ कंपन्यांना नोटिस बजावण्यात आली आहे. त्यांच्याकडून स्पष्टीकरण मागवण्यात आले आहे. .यासंदर्भात पुढील आठवड्यात महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीचे (एमएडीसी) उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. विपिन इटनकर यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष आढावा बैठक होणार आहे. त्यात संबंधित कंपन्यांच्या भूखंडांचे भवितव्य ठरण्याची शक्यता आहे. नोव्हेंबर २०२५ मध्ये विकास आयुक्तालयामार्फत मिहानमधील कामाचा आढावा घेण्यात आला होता.यावेळी धक्कादायक माहिती समोर आली की, मिहानच्या सेझ क्षेत्रातील २४ आणि नॉन-सेज क्षेत्रातील ९ अशा एकूण ३३ कंपन्यांनी भूखंड वाटप होऊनही अद्याप काम सुरू केलेले नाही. त्यांना वारंवार सूचना देऊनही या कंपन्यांकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याने प्रशासनाने आता कडक कारवाईचे संकेत दिले आहेत..पुढील आठवड्यात मिहानमधील 'सेंट्रल फॅसिलिटी बिल्डिंग'मध्ये ही महत्त्वपूर्ण बैठक होणार आहे. डॉ. विपिन इटनकर आणि विकास आयुक्त प्रवीण कुमार यांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या या बैठकीत संबंधित कंपन्यांना तातडीने बांधकाम सुरू करण्याचे किंवा भूखंड समर्पित करण्याचे (सरेंडर) आदेश दिले जातील. जे प्रकल्प नियमांचे पालन करणार नाहीत, त्यांचे वाटप रद्द करण्याची दाट शक्यता सूत्रांनी वर्तवली आहे..मिहानमध्ये नुकतेच लिथियम-आयन बॅटरी उत्पादन, विमानाचे सुटे भाग आणि आयटी क्षेत्रातील ४ बड्या कंपन्यांना भूखंड देण्यात आले आहेत. मात्र, जुन्या कंपन्यांच्या उदासीनतेमुळे मिहानच्या विकासाला खीळ बसत असल्याने प्रशासनाने आता कारवाईचा पवित्रा घेतला आहे..मिहानची सध्याची स्थितीसेझ क्षेत्रात एकूण वाटप : ९८ कंपन्याप्रत्यक्षात कार्यरत कंपन्या : ३१काम सुरू असलेले प्रकल्प : ०४नव्याने जमीन मिळालेल्या कंपन्या : २२करार रद्द केलेल्या कंपन्या : ०६