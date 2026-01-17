नागपूर

Nagpur Municipal Election Result : एमआयएमने कापला भाजपचा ‘पतंग’; भाजपच्या ताब्यात असणाऱ्या जागांवर मिळविला विजय

प्रभाग ३० मध्ये मोठा उलटफेर; काँग्रेसचे संजय महाकाळकर यांनी राखली बूज
नागपूर - नेहरूनगर झोनअंतर्गत येणाऱ्या प्रभाग क्रमांक ३० मध्ये मोठा उलटफेर झाला. एमआयएमच्या तीन उमेदवारांनी अनपेक्षितपणे भाजपच्या ताब्यात असणाऱ्या जागांवर विजय मिळविला. या प्रभागात संजय महाकाळकर यांनी पुन्हा विजय मिळवीत काँग्रेसची बूज राखली.

